أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى الفريق أول ركن عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجهورية السودان أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في مصنع بالعاصمة الخرطوم وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين سائلاً سموه المولى تعالى ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء.

كذلك بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس رودريغو روا دتيرتي رئيس جمهورية الفلبين اعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا اعصار كاموري الذي ضرب الفلبين واسفر عن سقوط عشرات من الضحايا والعديد من المصابين ونزوح العشرات سائلاً سموه الباري جل وعلا ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية آملا سموه حفظه الله ان يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. إلى ذلك بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى جلالة الملك ما ها فاجيرالونكورن ملك مملكة تايلند أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياً له موفور الصحة والعافية ولبلاده دوام التقدم والازدهار. كذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيات مماثلة.

