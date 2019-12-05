أول النهار

تحتفل قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية ضمن فعاليات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي غدا الجمعة بالعيد الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقيم احتفالية بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل كويتي وخليجي، والتي ستشهد إقامة مسابقات وتقديم جوائز قيمة على الزائرين، بمواكبة من إذاعة وتلفزيون الكويت.

بدوره قال سيف الشلاحي مدير القرية التراثية إن احتفال القرية مع زوارها بالعيد الوطني الإماراتي هو فرحة وبهجة لجميع أبناء الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن تخصيص يوم بهذه المناسبة الوطنية يأتي تجسيدا للتلاحم والآلفة الخليجية التي أكد عليها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، وتوجيهات سموه الكريمة بأن تكون القرية ملتقى لأبناء الخليج لإبراز تراثهم العريق.

وأضاف أن فعاليات القرية ستتواصل بالعديد من الأنشطة التراثية والثقافية والرياضية والمسابقات والجوائز، وستقدم برامج متميزة أسبوعيا أيام الخميس والجمعة والسبت، لافتا إلى انطلاق مسابقات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في مسابقات الأغنام، والتي ستتواصل منافساتها على مدى شهر متواصل، حيث أسفرت عن فوز عدة مشاركين في مسابقات مزاين وفردية وجذعان فحل العرب، ومزاين إنتاج مراح العرب.

