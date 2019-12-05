أول النهار

نيويورك - «كونا»: دعت الكويت الى ضبط النفس والتهدئة والامتناع عن استخدام العنف خلال المظاهرات بالعراق معربة عن الامل بأن يتجاوز العراق الظروف الاستثنائية التي يمر بها وان تعود الاوضاع الى طبيعتها.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي القاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء الأول أول أمس الثلاثاء خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في العراق.

ودعا مندوب الكويت إلى تفويت الفرصة على من يسعى الى الاضرار بالعراق والعراقيين وإثارة الفتنة وزعزعة الامن والاستقرار من خلال استخدام الذخيرة الحية واستهداف المتظاهرين الابرياء ومهاجمة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

وأعرب عن الامل بأن يتجاوز العراق تلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها وان تعود الاوضاع الى طبيعتها قائلا «فما حصل بالأمس القريب كان خير دليل على وحدة الشعب العراقي وبكافة اتجاهاته السياسية وانتماءاته العرقية والطائفية بالقضاء على ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتجاوز أحلك وأصعب الظروف».

كما أعرب عن تمنياته للشعب العراقي بجميع مكوناته بدوام الاستقرار والرخاء مرحبا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتلبية تطلعات الشعب العراقي وتخفيف حدة الاحتقان بما في ذلك تشكيل لجنة تحقيق في استخدام القوة ضد المتظاهرين وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت بحق المتظاهرين الى العدالة.

وقال السفير العتيبي «نتابع كبلد جار باهتمام كبير تطورات الأحداث في العراق نتيجة اندلاع المظاهرات منذ عدة اسابيع في عدد من المحافظات ويؤسفنا وقوع الآلاف من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح وكذلك من قوات الأمن ونتقدم بمواساتنا وتعازينا لأسر الضحايا». واضاف «ان العراق مقبل على مرحلة مهمة لاستعادة عافيته وإذ ندرك فيها تماما حجم الظروف والتحديات الكبيرة التي تواجهه فإنه من المهم معالجتها من خلال حوار سلمي بناء ويستوجب ذلك دعم ومساندة المجتمع الدولي والأمم المتحدة في إطار احترام سيادة العراق ووحدته على أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية».

واكد العتيبي ان الكويت تدرك جيدا صعوبة تلك المرحلة ولم ولن تألو جهدا في الوقوف الى جانب الاشقاء في العراق والمساعدة في تقديم الدعم والمساندة استجابة لاحتياجات الشعب العراقي وحكومته في سياق جهودهم الرامية لمعالجة التحديات الداخلية.

ورحب بالدور الحيوي الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) لتعزيز تلك الجهود تنفيذا لولايتها واقتراحها بالتشاور مع الرئاسات العراقية الثلاث لخارطة طريق لإصلاحات تتماشى وتتناسب مع الاطر القانونية والدستورية وتأخذ بعين الاعتبار تلبية المطالب الاساسية للشعب العراقي.

