أول النهار

أعرب العراق عن شكره وتقديره للكويت لمناصرتها القضايا العربية بحكمة ومسؤولية خلال عضويتها الحالية في مجلس الامن والتي انعكست بشكل واضح على تثبيت دعائم السلم والامن الدوليين.

جاء ذلك في كلمة القاها مندوب العراق الدائم لدى الامم المتحدة محمد بحر العلوم مساء أول من أمس الثلاثاء خلال جلسة لمجلس الامن حول الوضع في العراق. وقال بحر العلوم «يحتل التعاون مع الكويت موقعا متميزا في سلم اولويات العراق وعبر التعاون مع الامم المتحدة نؤكد حرص حكومة العراق بالالتزام بقرارات مجلس الامن ذات الصلة وبذل اقصى الجهود للايفاء بها».

وأوضح أن «العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين شهدت محطات ايجابية من بينها عقد اللجنة المشتركة بصورة منتظمة ما اسهم بتحقيق تقدم ملحوظ في المواضيع ضمن قيود العمل المشترك».

وبشأن الوضع الداخلي نفى بحر العلوم أن تكون القوات الأمنية العراقية مسؤولة عن مقتل وجرح المدنيين العراقيين خلال المظاهرات الحالية التي تشهدها بلاده محملا مسؤولية ذلك لما سماه «جماعات من الخارجين عن القانون».

