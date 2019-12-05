الأولى

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة عن استقبالها عددا متزايدا من البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد، تفاعلا مع حديث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لوسائل الإعلام عن مكافحة الفساد وضرورة التوجه لـنزاهة لتقديم أي بلاغات تحتوي على شبهة فساد، مؤكدة ان تلك البلاغات ستخضع للفحص والدراسة للتأكد من جديتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

إلى ذلك أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ان المرحلة المقبلة ستشهد متابعة جميع الملفات التي تمثل مخالفات جسيمة ضد المال العام، موضحا انه سيتم اعطاؤها ما تستحق من أهمية. تصريح الخالد جاء بعد زيارته ديوان المحاسبة أمس.

وكان سموه قد استقبل في وقت لاحق امس في قصر السيف كلا من رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد ورئيس لجنة المناقصات المركزية عبدالله العبدالرزاق.

وقال سموه ان زيارته لديوان المحاسبة تأتي ترجمة وتنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وحرص سموه الدائم على محاربة الفساد وحماية المال العام.

وأشار سموه الى ان ديوان المحاسبة من أهم أجهزتنا الرقابية منوها بالدور لمهم والحيوي الذي يقوم به في حماية المال العام. وأوضح سموه انه تم خلال الاجتماع مع رئيس الديوان فيصل الشايع الاتفاق على تعزيز التعاون في المرحلة القادمة ومتابعة جميع الملفات التي تمثل مخالفات جسيمة ضد المال العام، مؤكدا انه سيتم اعطاؤها ما تستحق من أهمية. وأعرب سموه عن شكره وتقديره للشايع ونائبه ومساعديه على ما قدموه من معلومات بشأن عملهم وتواصلهم مع الجهات الحكومية المختلفة ورؤيتهم حول كيفية التعاون في المستقبل لتقليص الملاحظات والمخالفات من اجل حماية المال العام. وأضاف أنه سيستكمل لقاءاته مع الأجهزة الأخرى وفي مقدمتها لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع، مشيرا الى أهمية دعمها لتعزيز وتقوية دورها المهم والفعال في تنفيذ مرئيات وتوجيهات سمو الأمير في المرحلة المقبلة. بدوره، أكد رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع أن زيارة رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد لديوان المحاسبة أمس محل ترحيب وتقدير، خاصة أنها تعد الأولى من نوعها، ونشيد بهذا التوجه الذي يعكس حرص رئيس الوزراء على التعاون مع الديوان. وقال الشايع إن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء حرصه على متابعة المخالفات والملاحظات وعلاجها حتى لا تتكرر في المستقبل، وكان ذلك محل اشادة من قبلنا وهي بادرة طيبة من سموه، ونتمنى ان تنجح الجهات الحكومية في تصحيح أوضاعها وتنفيذ ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة.