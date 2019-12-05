الأولى

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه وعددا كبيرا من النواب لن يتركوا الخبراء الكويتيين وحدهم، كاشفا عن جهود نيابية وحكومية من أجل التعامل مع حكم التمييز الذي ألغى تعيين 560 خبيرا في وزارة العدل. وذكر في تصريح للصحافيين أنه اجتمع برئيس وأعضاء نقابة العاملين في ادارة الخبراء واستمع الى تداعيات ما جاء في حكم التمييز، مشددا على ان احكام القضاء تحترم ولا خلاف في هذا الامر.

وأضاف ان 560 كويتيا وكويتية تأثروا بهذا الحكم لا يمكن ان يتركوا منفردين في مواجهة مصيرهم، وقال اؤكد لهم كرئيس مجلس أمة ان حل مشكلتهم سيكون في مقدمة أولوياتنا ولا بد ان يكون هناك حل.

وأعرب الغانم عن أمله في ألا يصاب الخبراء المعنيون بكثير من الفزع والهلع والقلق وان كانوا لا يلامون على ذلك، فنحن نحس بهم ونشعر بشعورهم، مؤكدا انه ومجموعة كبيرة من النواب متعاهدون بأن لن نتركهم وحيدين. وكشف عن العديد من الجهود النيابية بالتنسيق مع الحكومة لهذا الغرض، مؤكدا ان ظروف عدم تشكيل الحكومة لن يعطل هذه المساعي والجهود لحين التوصل إلى حل في القريب العاجل.

من جانب آخر، ذكر النائب عبدالكريم الكندري رئيس الوزراء المكلف سمو الشيخ صباح الخالد بأن ‏الكويت لم تصدر حكماً بادانة فاسد واحد، بل عوقب من تصدى للفساد، والدولة ‏لن تستطيع اقناع مواطنيها بجدوى تقديم البلاغات ضد الفاسدين. وشدد بقوله ان ‏معادلة محاربة الفساد بسيطة اضرب رأسا.. يتساقط الفاسدون واحم مصلحاً ينتفض الشعب معك.

من جانبه، طالب النائب حمدان العازمي ‏بصدور عفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس، فالكويت احوج ما تكون الى رجالها المخلصين الذين يعملون لصالح البلد ولا يتمصلحون عليها، ونتمنى ان يكون هذا الملف خير بداية لرئيس الوزراء الجديد، مؤكدا ان العفو الشامل مطلب شعبي واستحقاق وطني.

من جهته قال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد انه تبين للجنة عدم تفعيل مكتب التدقيق في وزارة الاوقاف، مشددا على وجوب تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة.

وقال: ناقشنا الآلية المتبعة في صرف المساعدات الخارجية ودور الوزارة في إحكام الرقابة عليها والتأكد من ايصالها للجهات المستفيدة في الخارج، إضافة إلى ما يصرف من حساب قطاع المساجد المعني بالصرف على المشاريع الوقفية وتخصيص المساكن الوقفية للمنتفعين بها، وضرورة إشراف الوزارة وديوان المحاسبة على مثل تلك الحسابات التي تستخدم خارج نطاق الدورة المستندية كونها أموالا خاصة أموال وقف ما يجعل من الصعوبة احكام الرقابة عليها.