الأولى

اقتربت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت والتي تخضع لتصرف السلطات النقدية لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات ولا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار من مستوى 12 مليار دينار، بالغة 11.8 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، محققة ارتفاعاً قدره 600 مليون على أساس سنوي، حيث بلغت 11.2 ملياراً بنهاية أكتوبر 2018. (طالع ص 09)

ووفق البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد استقرت ودائع وحسابات الحكومة عند 8.6 مليارات دينار بنهاية أكتوبر مقارنة بحوالي 8.1 مليارات بنهاية أكتوبر 2018، فيما تجاوزت مطالبات البنوك على القطاع الخاص مستوى 40 مليار دينار بنهاية أكتوبر.

وفيما بلغت موجودات بنك الكويت المركزي 11.3 ملياراً، استقرت موجودات البنوك عند مستوى 69.8 مليار دينار، مرتفعة بحوالي 5.5 مليارات خلال عام.