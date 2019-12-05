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كشف مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتكليف مناف المنيفي عن اصدار الصندوق موافقات تمويل لـ 1311 مشروعا في 3 سنوات هي الفترة الممتدة من عام 2016 حتى 2019، بحجم تمويل بلغ 213 مليون دينار.

واكد في بيان صحافي امس ان حجم وقيمة البيانات يعكس الجدية في دعم وتمكين المبادرين واصحاب المشاريع من الشباب ، مبينا ان دور الصندوق لا يقتصر على التمويل وانما يشمل تمكين المبادرين وتأهيلهم من خلال تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل.

وقال المنيفي إنه يطمح الى تشجيع الشركات القيادية في القطاع الخاص على تبني دعم وتمكين اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن برامج المسؤولية المجتمعية، مشددا على أهمية البحث عن الفرص التي يقدمها اصحاب المشاريع أنفسهم.

واشار الى ان الصندوق اطلق نهاية العام الماضي السجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعد القاعدة الرئيسة للخدمات والمنتجات التي يقدمها قطاع تلك المشاريع.

