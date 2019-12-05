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واتفورد (المملكة المتحدة)- أ. ف. ب: ظهر قادة كل من بريطانيا وكندا وفرنسا وهولندا في تصوير فيديو تم تسجيله دون علمهم خلال حفل استقبال في قصر بكنغهام في العاصمة البريطانية وهم يسخرون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب طول مؤتمره الصحافي الذي سبق قمة حلف شمال الأطلسي امس ليرد الاخير بإلغاء مؤتمره الصحافي واتهام رئيس الوزراء الكندي خصوصا بأنه رجل ذو وجهين.

وسجلت كاميرات قصر باكنغهام الفيديو مساء الثلاثاء قبل القمة التي جرت في واتفورد على مشارف لندن، ورصدته شبكة سي بي سي الكندية وبثته مع النص المكتوب لحديث القادة. ويُسمع في الفيديو صوت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يسأل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ألهذا السبب تأخرت؟.

ويتدخل رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو ليقول لقد تأخر لأن المؤتمر الصحافي استغرق 40 دقيقة على الأقل. وجرى المؤتمر الصحافي الطويل في وقت سابق الثلاثاء قبل اللقاء الثنائي بين ماكرون وترامب على هامش القمة.

وفي الفيديو يبدو ماكرون وكأنه يروي فكاهة عن اللقاء بينما كانت الاميرة البريطانية آن ورئيس الوزراء الهولندي يستمعون، إلا أن ماكرون كان يدير ظهره للكاميرا ولم يمكن من الممكن سماع ما قاله. وقال ترودو نعم نعم لقد أعلن... كان يجب أن تشاهدوا المفاجأة التي ظهرت على وجه فريقه.

وكما فعل في اجتماع حلف شمال الأطلسي العام الماضي، تجاهل ترامب بروتوكول القمة العادي واستغل ظهوره مع زعماء الحلفاء للاجابة على عشرات الأسئلة من وسائل الإعلام العالمية.

وردا على هذه السخرية أعلن ترامب أثناء غداء عمل جمع الدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المادية تجاه الحلف، سألغي المؤتمر الصحافي. ووصف الرئيس الأميركي، رئيس الوزراء الكندي بـ ذي الوجهين، على خلفية تعليقات الأخير. وقال ترامب إنه (ترودو) ذو وجهين وأضاف أعتبره شخصا لطيفا جدا، ولكن الحقيقة هي أنني وجهت له ملاحظات بخصوص عدم تسديده لـ 2% (من الناتج القومي للدفاع لفائدة حلف الناتو)، ويمكنني أن أرى أنه ليس سعيدا كثيرا بذلك وختم يجب عليه أن يدفع 2% لديهم الكثير من المال في كندا.