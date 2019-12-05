الأولى

أكدت وزارة التجارة امس ضرورة التزام أصحاب الأعمال والمهن المالية وغير المالية «المعادن الثمينة والمجوهرات والتأمين والصرافة والعقار» بإنشاء نظام تعاقد تجاري وإلكتروني وفق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات ذات الصلة قبل مطلع العام المقبل.

وأهابت «التجارة» في بيان صحافي بأصحاب الأعمال والمهن المالية وغير المالية الالتزام بالقرار الوزاري الخاص بهذا الأمر والقرارات ذات الصلة. وحذرت من أنه في حال عدم الالتزام ستتخذ الإجراءات بموجب القانون رقم «106» لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية التي تصل إلى إلغاء الترخيص والإحالة إلى النيابة. وشددت «التجارة» على أنها مستعدة لاستقبال أصحاب الأعمال المبينين والرد على استفساراتهم ومساعدتهم في تلافي الملاحظات.