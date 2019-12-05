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اعلنت البلدية انه لا اعادة للتيار الكهربائي لأي عقار مخالف في جليب الشيوخ الا بعد تصحيح وضع الشبكة كما هو بالمخطط المعتمد من قبل البلدية بعد الكشف عليه من قبل الاجهزة الرقابية والتأكد من إزالة جميع المخالفات.

وأوضح مدير فرع بلدية محافظة الفروانية محمد صرخوه في تصريح صحافي امس ان اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة الاوضاع القائمة في منطقة جليب الشيوخ كثفت حملاتها لرصد جميع المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية، مؤكداً العزم على ردع المخالفين وتطبيق هيبة القانون من دون اي وسطات. وتابع ان إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية أغلقت 16 محلاً ومقهى بعد استيفاء الاجراءات القانونية إلى جانب تحرير 5 مخالفات فتح وإدارة محل قبل موافقة البلدية وجار رفع طلب إغلاق لها فضلا عن ضبط منجرة ومخبز من دون تراخيص. وأشار إلى أن قسم إزالة المخالفات أزال 23 مظلة تجارية مقامة على أملاك الدولة و25 حاجزا أرضيا إلى جانب تحرير مخالفات لـ 12 محلا، كما وجه إنذارات لــ9 عقارات لوجود مخالفات بناء وجار استكمال الاجراءات القانونية وصولاً الى قطع التيار الكهربائي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء. وزاد قائلا: كما تمت مخالفة 38 عاملا من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة وجار استكمال الاجراءات القانونية بشأنهم وصولاً الى الابعاد الاداري.