الأولى

قالت مصادر رفيعة لـ«النهار» إن هناك خطة منذ فترة بعيدة لتخصيص كامل لبعض القطاعات بالقطاع النفطي تشمل الصناعات مثل الكيماويات وتعبئة الغاز والتكرير، باستثناء الاستكشاف وانتاج النفط. (طالع ص09)

وأشارت الى أن اعتماد الميزانية على ايرادات النفط ووقوعها بأزمة مالية بعد انخفاض الأسعار دافع كبير لتخصيص جزء من قطاع الخدمات النفطي في الدولة.

وبينت أن القانون في الكويت يمنع خصخصة أي من شركات انتاج النفط وفي حال الاقدام على هكذا خطوة فإنه يستدعي تعديل القانون أولا. ويعتبر النفط المصدر الأساس وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة في الكويت، ومنذ هبوط الأسعار ووصولها الى مستويات متدنية جدا دون السعر التوازني للميزانية واجهت الدولة تحديات كبيرة في طريقة التعامل مع تداعيات هبوط أسعار النفط.