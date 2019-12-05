وطن النهار

اشاد سفير ألمانيا الاتحادية لدى الكويت ستيفان موبس بعلاقة بلاده والكويت التي وصفها بالمتميزة والجيدة معربا عن اعتزازه وسعادته للقاء الذي جمعه بسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد اثناء تقديم اوراق اعتماده واصفا اللقاء بالايجابي جدا.

ووصف الكويت في اول لقاء له جمعه بعدد من ممثلي الصحف المحلية بالبلد المضياف جدا.

وقال: إن العلاقات بين الكويت وألمانيا سياسيا واقتصاديا جيدة وهناك استثمارات كويتية عالية جدا في ألمانيا كما ان التبادل التجاري بين البلدين فعال ومرتفع.

واضاف: كما يسعدني وجود شركات ألمانية تعمل في الكويت واشعر بفخر كبير عندما ارى استخدام المواطنين الكويتيين لسيارات المانية كما ان هناك شركة المانية ستقوم بتنقية وتطهير المياه في الكويت وشركة اخرى تعمل في المطار.

واشار الى الزيارة التي قام بها وزير خارجية بلاده الى الكويت في الاشهر الماضية والتي اسفرت عن توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين

وقال ان الغرض من هذه الاتفاقية تفعيل التعاون من خلال ارسال خبراء الى الكويت لتحسين العمل لمشترك بين الدولتين ومع الدول الصديقة الاخرى.

واضاف: ان الكويت تعمل مع ألمانيا على صعيد العلاقات الثنائية وايضا الدولية، لافتا الى انجازات البلدين خلال عضويتهما غير الدائمة في مجلس الامن خلال الفترة الماضية إذ اثمرت عن انجاز بعض المشاريع المشتركة على الصعيد الدولي في مجلس الامن ومنها اصدار القرار 2067 المتعلق بالنساء وسلامتهن وامنهن واشراكهن في احلال السلام في العالم

وتابع كلامه: في الوقت الراهن هناك مشاريع انسانية يتم العمل عليها بين البلدين في مجلس الامن تحت اطار الامم المتحدة من خلال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مؤكداً ان الكويت شريك قوي لبلده في العمل الانساني.

وزاد: كلنا يعلم الدور الرائد الذي يلعبه سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في العمل الانساني وخصوصا بدعم اللاجئين وانا ممتن للكويت وألمانيا وسعيد لاكون في الكويت لاعمل على تقوية هذه العلاقات والمشاريع لافتا الى انه اثناء لقاء سمو الامير تطرقا للحديث حول موضوع اللاجئين في سورية وايضا في اليمن وغيرها من دول المنطقة.

وقال: كان لي عظيم الشرف اثناء لقاء سمو الامير ان نتطرق لهذا الموضوع المهم حيث ان سموه مهتم ايضا بشؤون اللاجئين السوريين مثل ألمانيا، اضافة الى لاجئين اخرين في المنطقة.

واضاف: «تحدثت مع سمو الامير الشيخ صباح الاحمد عن العلاقات الكويتية- الالمانية، واكد سموه وجود علاقة جيدة جدا بين بلدينا واتفاقهما على قوة هذه العلاقات بين البلدين.

واكد ان تعيينه سفيرا لبلاده في الكويت يأتي ضمن اهتمامه بمنطقة الشرق الاوسط الذي عمل بها من قبل كما ان بلاده ايضا تهتم بالمنطقة وبما يحدث فيها خصوصا ما يحدث في سورية ومناطق النزاع الاخرى، لافتا الى ان بلاده تتوافق والكويت بإيمانها ايمانا قويا بان حل النزاعات يكون سياسيا لا عسكريا.

واوضح ان بلاده ولاسباب تاريخية استطاعت ان تفهم مدى ضرورة العمل الجماعي لتحقيق السلام والعمل الانساني وهذا ما تفعله الان مع الكويت ودول اخرى.

واشار الى الدور الذي وصفه بالمهم والرائد للكويت لتطوير ودعم مجلس التعاون الخليجي في تقويته وتفعيله لكي يقوم بدوره على اكمل وجه، معربا عن سعادته بتواجده في الكويت التي قال انها ايضا تلعب دورا على الصعيد الاقليمي.

علاقات طيبة

وقال: وجدت عند وصولي الى الكويت الدور الفعال والقوي للدول الاوروبية وتم تثبيت هذه العلاقة الطيبة للاتحاد الاوروبي في الكويت من خلال افتتاح مكتب للمفوضية الاوروبية، لافتا الى ان بلاده ستستلم رئاسة الاتحاد في الفصل المقبل لمدة سنتين وهذا مهم جدا.

وعن دعم بلاده لرفع تأشيرة الشينغن عن المواطنين الكويتيين ودعم طلب الكويت بذلك قال: انا شخصيا مقتنع بان هناك التزاما برفع تأشيرة شينغن عن الكويتيين ولابد ان اذكر اننا نعيش في ألمانيا في دولة ديموقراطية وهناك مجموعة من المؤسسات التي يجب ان تتخذ القرار في مثل هذه المواضيع ولا يمكنني منفردا اخذ القرار مع انني مقتنع بأحقية مواطني الكويت الدخول الى الدول الاوروبية دون تأشيرة، مشيرا الى ان هذه المسألة يتم تدقيقها بشكل منتظم من قبل الدول المعنية، لافتا الى ان سفارة ألمانيا كما في سفارة فرنسا قدما ومازالتا تقدمان كل الحجج التي تساعد على اعفاء الكويتيين من تأشيرة الشينغن.

البدون

وحول ما ذكره مساعد وزير الخارجية الكويتي وليد الخبيزي بدعوته الاتحاد الاوروبي للاجتماع لتبادل الخبرات بخصوص ملف البدون وحقوق الانسان في الكويت قال: لدي علم بالزيارة التي قام بها مساعد وزير الخارجية وليد الخبيزي الى الاتحاد الاوروبي ولكن لا ادري ما المواضيع التي تداولها هناك واعلم جيدا ان ملف البدون من الاولويات الاساسية التي تعمل دولة الكويت على حلها وانا ايضا مقتنع بمبادرة السفير الخبيزي في دعوة المختصين من الاتحاد الاوروبي ليسهموا من خلال تبادل الخبرات والاراء في حل هذه المسالة المهمة جدا التي توليها الكويت الكثير من الاهمية ولاشك ان دعوة الخبراء من الاتحاد الاوروبي او من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين شيء مهم جدا لكن القرار في النهاية قرار داخلي يجب ان تقرره الكويت بنفسها.

وحول عدم قبول سفارة ألمانيا لدى البلاد اصدار تأشيرة لفئة البدون قال: نحن في ألمانيا نرغب بان يحصل جميع طالبي التأشيرة للدخول الى ألمانيا لان السفر الى تلك الدول ينمي التعرف على ثقافات تلك الدولة وايضا تكوين رأي واقعي على تلك البلد ولكن فيما يتعلق بهذه المسالة كما في جميع الدول هناك بعض الشروط التي يجب تحقيقها لاصدار التأشيرة وهذا الامر ينطبق على جميع الدول ومن هذه الاسس ان يكون هناك وثيقة سفر او جواز سفر معترف به.

واضاف: وثيقة السفر التي يحملها البدون هل هي وثيقة تخول الحكومة الالمانية اصدار التأشيرة عليها ام لا ؟ وانا اؤكد مساعي الكويت وجهودها لحل ملف البدون ولاسيما وثيقة السفر لهذه الفئة.

واشار الى ان السفارة اصدرت العام الماضي ما يقارب 55 ألف تأشيرة، لافتا الى انه ليس بامكانه اعطاء عدد اصدار التأشيرات لهذا العام بسبب عدم انتهائه.

