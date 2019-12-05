وطن النهار

يشارك بنك الائتمان في فعاليات مؤتمر ومعرض «الشرق الأوسط السادس للحوسبة السحابية والبيانات الهائلة»، الذي تقام فعالياته في فندق راديسون بلو خلال الفترة من 4 الى 5 ديسمبر الحالي.

وأوضحت الناطقة باسم بنك الائتمان حباري الخشتي ان المؤتمر سيناقش التقنيات والأنظمة الذكية، وأمن شبكات الحوسبة السحابية وتقنيات الاتصالات الضوئية والأقمار الصناعية، ونظم البيانات الكبيرة وتطبيقاتها، والأمن والخصوصية في الحوسبة السحابية وغيرها من المواضيع ذات الأهمية.

وقالت الخشتي في تصريح صحافي: ان فعاليات وأنشطة المؤتمر ستتيح الفرصة لصقل مهارات وخبرات العناصر الوطنية في مركز نظم المعلومات بالبنك، اذ سيشارك فيها عدد من كبار المختصين في مجال الحوسبة السحابية والأنظمة الذكية وتقنياتها؛ الذين يملكون خبرات عديدة وواسعة في هذا المجال، ومن ثم فان المؤتمر سيفتح الباب للتفاعل مع تلك الكفاءات العالمية والافادة من خبراتها.

وأكدت ان المشاركة في المؤتمر تأتي في سياق المساعي والجهود الحثيثة التي يبذلها البنك لحماية البيانات وتوفير اقصى درجات الأمان والسرية لها، لافتة الى ان هذه الجهود شملت تدشين مشروع «موقع الطوارئ والكوارث لحفظ النسخ الاحتياطية للبيانات» بالتعاون والتنسيق مع شركتي مايكروسوفت و(Dell EMC) العالميتين الذي اعلن عنه في نوفمبر الماضي، ويؤسس لثاني موقع للطوارئ والكوارث. وأشارت الخشتي الى ان المشروع شمل حفظ النسخ الاحتياطية للبيانات عبر السحابة الالكترونية بشركة مايكروسوفت (فرع ايرلندا)؛ ليكون «الائتمان» من اوائل الجهات التي لديها موقع للطوارئ والكوارث عبر السحابة الالكترونية وأول جهة في الكويت تستخدم تكنولوجيا Avamar Backup Cloud Technology عبر السحابة الالكترونية الخاصة بشركة مايكروسوفت.

وذكرت ان هذه الخطوات جميعها تأتي ضمن جهود «الائتمان» لبناء التدابير اللازمة لمواجهة الهجمات السيبرانية التي ازدادت تعقيدا وخطورة بمرور الوقت ولحماية الأجهزة والشبكات ونظم المعلومات. وشددت على ان الهدف النهائي ضمان تقديم الخدمات الى المواطنين بنفس الكفاءة والفعالية في كل الظروف والأحوال، ومواجهة اي محاولات لاختراق اجهزته وشبكات معلوماته، وأن تبقى كل البيانات والمعلومات في ايد امينة ومحوطة بأقصى درجات السرية.

وألمحت الخشتي الى ان المؤتمر نافذة للاطلاع على المستجدات في عالم التكنولوجيا والوقوف على الحلول العلمية والتقنية التي توفرها للمؤسسات والأجهزة الحكومية التي تعمل لخدمة العملاء والمراجعين لتوفير الوقت والجهد عبر ادوات ووسائل اكثر ابداعا وابتكارا تستلهم التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في انجاز المعاملات.

