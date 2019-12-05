وطن النهار

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دعت جمعية المهندسين وزارة العدل الى اتخاذ اجراءات سريعة وضرورية لحفظ حقوق المهندسين المتضررين من الحكم الأخير الصادر من محكمة التمييز الادارية والمتمثل في ايقاف تعيين الخبراء من المهندسين وغيرهم، موضحة أنه على الوزارة كجهة إدارية معنية بأمور هؤلاء الموظفين أن تتخذ هذه الاجراءات التي تحفظ حقوق موظفيها. وقال رئيس الجمعية المهندس فيصل دويح العتل: إننا نطالب الوزارة أن تتخذ هذه الاجراءات لحفظ حقوق نحو 171 مهندسا شملهم حكم المحكمة، لافتا الى أن الجمعية لن تتوان في الوقوف مع هؤلاء المهندسين حتى لا يصبحوا ضحايا للأخطاء التي وقعت بها الوزارة خلال فترة تعيينهم. وأكد احترام الجمعية لأحكام القضاء الكويتي وتعتز بها، مضيفا أننا وفي حالة الكثير من مهندسينا نود أن نؤكد أن العشرات منهم حصلوا على هذه الوظائف بجهودهم والتزامهم بمتطلبات التعيين من اختبارات ومؤهلات علمية، وخاصة أنه لم يتقدم أحد للطعن بتعيين أي من المهندسين وأن أغلبهم خريجو جامعة الكويت أو من جامعات مرموقة وقع عليهم الضرر ولهذا نأمل أن تلبي الوزارة هذا النداء وتقوم باتخاذ اجراءاتها التي هي أدرى بها لحفظ هذه الحقوق. وأشار العتل الى أن الكثير من أعضاء الجمعية لم يلجأوا الى أي أساليب غير مشروعة أو تخالف القوانين للحصول على الوظائف، مؤكدا أن هذا الجودة تؤكدها التقارير الفنية التي قدمها هؤلاء المهندسين والمهندسات خلال فترة عملهم على مدى سنتين في ادارة الخبراء.

وأضاف: تعودنا في الكويت أن يكون القضاء ملاذنا الأخير ونفخر بهذا القضاء وعلى الوزارة أن تدرس الاجراءات المطلوبة التي تحفظ حقوق هؤلاء المهندسين، ونحن في جمعية المهندسين على استعداد تام لدعم ادارة الخبراء وغيرها من الجهات بالكثير من الكفاءات الهندسية التي يمكن أن تسد أي نقص أو ثغرة في مجال أداء «الخبراء» حتى تنفرج هذه الأزمة وخاصة أننا رأينا الكثير من الأراء القانونية المعنية بهذه القضية مما يؤكد أنه لابد من حفظ الحقوق والأخذ باجراء قانوني وقضائي لها.

