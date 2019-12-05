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وطن النهار

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استدعاء دفعة جديدة من القسائم الحكومية


دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس الاربعاء الدفعة السابعة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في قطاع (ان 11) ضمن مشروع (جنوب مدينة صباح الاحمد) الى مراجعتها.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي انها ستوزع بطاقات القرعة يومي الاحد والاثنين المقبلين، مؤكدة ضرورة اصطحاب المواطنين المخصص لهم قسائم في تلك القطعة البطاقة المدنية وقرار التخصيص معهم لتسلم بطاقة القرعة، مضيفة ان هذه الدفعة تتضمن 167 قسيمة لاصحاب الطلبات المخصص لهم حتى 15 مايو 2017 موضحة ان بطاقات الاحتياط ستوزع يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين.


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