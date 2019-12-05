وطن النهار

كثفت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة الاوضاع القائمة في منطقة جليب الشيوخ والتى يترأسها مدير عام البلدية م. احمد المنفوحي حملاتها على منطقة جليب الشيوخ قطعة 5 شارع 55 بمتابعة نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبيرم. عمار العمار، ونفذت الاجهزة الرقابية في فرع بلدية محافظة الفروانية اول من امس بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية حملة شاملة ترأسها مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م. محمد صرخوه ومدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق مدير ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بالوكالة سعد الخرينج ورئيس قسم ازالة المخالفات م. فهد المويزري، رئيس قسم متابعة المخالفات الهندسية بادارة التدقيق والمتابعة الهندسية وليد الدغر، من القوى العاملة م. فيصل الحافظ وعدد كبير من المفتشين ووزارة الداخلية.

وأوضح صرخوه ان الحملات مستمرة ولن تتوقف لحين رصد جميع المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها على الفور بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية، مؤكداً ان عنصر المفاجأة في هذه الحملة التى نفذت امس كانت ثمرة خطط العمل المشتركة بين كل الجهات المعنية باللجنة لتوصيل رسالة للمخالفين بأن جهات الدولة تعمل على قلب رجل واحد لردع المخالفين وتطيبق هيبة القانون دون وسطات. وأكد صرخوه بأن الحملات تهدف للتأكد من امتثال اصحاب العقارات بتعديل اوضاع المحلات المخالفة واعادتها لمخطط العقار المعتمد من قبل البلدية بعد عمليات الغلق الاداري التى نفذتها ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية فضلا عن تحريرمخالفات البناء من قبل قسم متابعة المخالفات الهندسية وصولاً لقطع التيار الكهربائي من قبل وزارة الكهرباء والماء، لافتاً الى ان الكثير من اصحاب العقارات امتثلوا للاجراءات القانونية وقاموا بغلق المحلات بشكل نهائي واعادة الاوضاع كما بالمخطط المعتمد. وشدد على انه لن يتم اعادة التيار الكهربائي للعقار الا بعد اعادته كما بالمخطط المعتمد من قبل البلدية بعد الكشف عليه من قبل الاجهزة الرقابية والتأكد من ازالة جميع المخالفات.

