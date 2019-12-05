وطن النهار

فازت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالجائزة العالمية لجمعية المعماريين الأميركية «فرع الشرق الأوسط» عن تصميم نموذج المدرسة الحديثة كأفضل تصميم لعام 2019.

وقام المكتب العربي للاستشارات الهندسية بتصميم هذا النموذج ضمن المسابقة التي طرحتها المؤسسة مؤخراً على المكاتب المحلية لتحديث تصميم النماذج النمطية للمدارس المستخدمة بمشاريع المؤسسة الاسكانية، والتي فاز فيها المكتب العربي بالمركز الأول، وسيتم استخدام هذا النموذج بكل من مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد وبعض المدارس بمشروع مدينة المطلاع، وطرحت المؤسسة العديد من المسابقات الخاصة بتطوير وتحديث التصاميم المعمارية لنماذج المباني العامة والتي يتم تنفيذها بمشاريعها الاسكانية، وجارٍ الاعداد لطرح باقي تلك المسابقات على المكاتب الهندسية المحلية وفقاً لخطة المؤسسة الطموحة، والتي اتت بناء على توجيهات وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري لتحديث وتطوير تصاميم جميع نماذج المباني العامة وذلك لاعداد افضل تلك التصاميم لمواكبة التطور العمراني الحديث وتطبيق نظم الاستدامة والطاقات المتجددة في مشاريع المؤسسة بالتعاون مع المكاتب المحلية.

