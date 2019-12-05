وطن النهار

?

وافقت لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي امس الاربعاء برئاسة د. حسن كمال على طلب المجلس البلدي رفع تقرير بخصوص الطلب المقدم من احد المواطنين بشأن عقاراته الكائنة في منطقة القبلة بالقطعة التجارية السابعة والممثلة بالقسائم من 1 الى 5 بخصوص استحداث جسور مشاة للربط بين القسيمتين 1 و3 والقسيمتين 2 و5، وكذلك طلب نفس المواطن بشأن استغلال الممر الفاصل بين القسائم ارقام من 1 الى 5 بمستوى السرداب، وطلب الهيئة العامة للصناعة الموافقة على اضافة نشاط مطاعم بمنطقة الشويخ الصناعية الأولي القطاع رقم (3)، وطلب بنك برقان تحويل استعمال موقع البنك العائد له بمنطقة الشرق قطعة (1) الى قسيمة تجارية، والكتاب المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن طلب جمعية النهضة العربية النسائية (جمعية نفع عام حاليا) والكائنة بمنطة العديلية قطعة رقم (4) تعديل قرار المجلس البلدي السابق.

