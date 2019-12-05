وطن النهار

اعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي في فتح باب التسجيل في مسابقة (ابتكار) بعد اطلاقها على مستوى الشرق الاوسط تمهيدا لإشراك الفائزات بفعالياتها في جائزة الشبكة العالمية للمخترعات والمبتكرات المقرر اقامتها بالعاصمة البريطانية لندن يونيو المقبل.

وتعد (ابتكار) مبادرة تعليمية وتدريبية غير ربحية تعمل بشكل تضامني على تحقيق العديد من الاهداف العلمية والمجتمعية من خلال صقل مهارات الطالبات ليصبحن عنصرا فاعلا في المجتمع.

وقالت رئيس مجلس ادارة (المبرة) الشيخة فادية السعد في كلمة خلال مؤتمر صحافي أمس للاعلان عن هذه المناسبة ان المسابقة المخصصة للمرحلة الثانوية فما فوق جاءت عقب توقيع اتفاقية تعاون مع (الشبكة العالمية للمخترعات) بغية خلق فرص للمخترعات لتطوير مشاريعهن وتسويقها عالميا.

واضافت الشيخة فادية الصباح انه بمساهمة (المبرة) في ايصال اختراعات متسابقات (ابتكار) الى العالمية تكون حققت ابرز الاهداف التي تأسست من اجلها قبل 20 عاما حتى باتت تحظى بمكانة بارزة محليا واقليميا.

واوضحت ان الكويت مليئة بالمبرات الخيرية التي تعمل في مختلف الجوانب «إلا ان (مبرة السعد) أخذت منحى آخر فيه الخير للكويت لاسيما ان جميعنا يقدر العلم والعلماء».

بدورها قالت رئيسة المبادرة الشيخة نبيلة الحمود الصباح في كلمة مماثلة ان هذه الجائزة ستكون بمنزلة بطاقة لترشح الفائزات بفعالياتها الى جائزة (الشبكة العالمية) بالتعاون مع منصة (وينتريد) مشيرة الى ان الفترة المقبلة ستشهد تنظيم ورش عمل وندوات متخصصة للمرأة العربية.

من جهتها قالت سفيرة (الشبكة العالمية) في الكويت والوطن العربي جنان الشهاب في كلمة مماثلة انها تعد اول مواطنة كويتية تترشح للمشاركة في الشبكة وذلك بعد حصولها على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف من معرض ارخميد الدولي للاختراعات والابحاث الـ22 الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو في مارس الماضي.

واوضحت الشهاب ان (الشبكة العالمية) حملتها مسؤولية اطلاق فرعها بالشرق الاوسط والذي ستضم جائزة (ابتكار) السنوية لدعم الاختراعات وتأهيل المتسابقات للمشاركة في الجائزة العالمية في لندن.

بدورها قالت عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية امين الصندوق شعاع القصيبي في كلمة مماثلة ان الاتحاد الذي اسسته الشيخة لطيفة فهد السالم الصباح عام 1994 يستهدف توحيد جهود العمل التطوعي النسائي.

واضافت القصيبي ان الاتحاد يستهدف ايضا تنسيق الجهود بغية المساهمة في تقدم المرأة وتعزيز طاقتها على جميع الصعد محليا واقليميا ودوليا فضلا عن تمكينها وتشجيعها علميا وعمليا على تولي المراكز المتقدمة بمواقع صنع القرار والمساهمة في تنمية قدراتها.

يذكر ان (الشبكة العالمية للمخترعات والمبتكرات) منظمة مستقلة غير ربحية تستهدف مساعدة النساء اللواتي لديهن اختراعات وابتكارات مشرقة والهنوض بن حتى يتمكن من تحقيق النجاح في الاسواق العالمية.

