وطن النهار

أعلن الامين العام للامانة العامة للاوقاف محمد الجلاهمة أمس الاربعاء نتائج الفائزين في مسابقة الكويت الدولية الـ11 لأبحاث الوقف والتي تقام تحت رعاية سمو ولي العهدالشيخ نواف الأحمد.

واوضح الجلاهمة خلال مؤتمر صحافي أمس ان «امانة الأوقاف» حريصة على توجيه المفكرين والباحثين الى التطرق للموضوعات الحديثة والمعاصرة الوقفية التي تحتاج الى مزيد من البحث والدراسة لقلة ما كتب حولها ولما تمتاز به من جدة وأهمية من خلال المسابقة التي تعد احدى مشروعات الدولة المنسقة الـ16 التي تقوم بها الأمانة. وذكر ان موضوعات مسابقة الكويت الدولية الـ11 الحالية جاءت لتعبر عن هذا التوجه من خلال طرح موضوعين على قدر كبير من الأهمية مشيرا الى ان الموضوع الأول المراد الكتابة فيه هو «الوقف ودوره في حفظ الاستثمارات للأجيال القادمة» فيما يتناول الموضوع الثاني «دور المؤسسات الوقفية (الحكومية - الأهلية) في الاغاثة»، معربا عن شكره لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لرعايته للمسابقة والى اللجنة المشرفة على تحكيم المسابقة وكل الادارات والعاملين وكل من اسهم في اخراج المسابقة بالمظهر الراقي الذي يليق بمستواها الدولي.

