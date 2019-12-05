قام رئيس مجلس الادارة المدير العام لـ«كونا» الشيخ مبارك الدعيج أمس الاربعاء بزيارة تفقدية لمكتب الوكالة في العاصمة السعودية الرياض. واطلع الشيخ مبارك الدعيج من مسؤول المكتب مبارك العنزي على سير العمل في المكتب وجميع الاحتياجات المطلوبة لتسهيل مهامه لاسيما من ناحية التعامل مع الاخبار ومتابعة الأحداث.

واكد الشيخ مبارك الدعيج ان عمل صحافيي «كونا» مهم لنقل المعلومة المؤكدة والصحيحة بما يشكل التزاما كاملا بالمهنية الصحافية وأخلاقها، لافتا الى أهمية الاستفادة من أحدث الوسائل التقنية عند التعامل مع الاخبار بما يضمن دقتها وسرعة نقلها.

وشدد على ان أهمية الدور الاعلامي لمكاتب «كونا» الخارجية في نقل الصورة الكاملة والواضحة والصحيحة من خلال التواصل مع وسائل الاعلام المختلفة بما يعزز صورة الكويت خارجيا ويحقق التواصل مع المؤسسات الاعلامية في الدول المستضيفة لمكاتب الوكالة.

ورافق الدعيج في زيارته للمكتب مدير ادارة التسويق والعلاقات العامة في «كونا» عصام الرويح. ومن جانب آخر أقام سفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي الخالد مساء أول من أمس الثلاثاء مأدبة عشاء على شرف الشيخ مبارك الدعيج حضرها رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله الحسين والمدير العام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية د. محمد العريمي ونائب رئيس مجلس ادارة «كونا» ونائب رئيس اتحاد الصحافيين العرب عدنان الراشد وعضو مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية الأستاذة رابعة حسين مكي الجمعة وأركان السفارة في الرياض.

