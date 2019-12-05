دفتر أحوال

قامت الادارة العامة للجمارك ببيع كميات من البضائع والتي تنوعت بين سجائر مهربة وبضائع منوعة اخرى بمبلغ اجمالي بلغ 66360 ديناراً وذلك في مزادين علنيين اجريا في بيت المال في منطقة الصليبية، حيث تم في المزاد الأول بيع 4231 كرز سجائر منوعة وبضاعة منوعة أخرى منها 100 حبة بطانيات وعربات أطفال واكسسوارات وساعات وتلفونات ونظارات وأثاث مكتبي وزجاج مقوى (لوح واحد) وأقمشة بقيمة (48350 ديناراً).

هذا، وتم الغاء بيع 7 حاويات 40 قدم فحم حجري وحاوية 20 قدم غرفة اسطوانات نيتروجين وحاوية 20 قدم حديد مصنع جزء من حاوية، كما تم في ذات المزاد تسليم 4 حاويات صمامات ضغط وحاوية أثاث مكتبي لأصحاب العلاقة بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية.

أما المزاد الثاني فتم خلاله بيع 1980 كرز سجائر منوعة وبضائع منوعة بقيمة (18010 دنانير).

يشار الى ان المزادات الجمركية يعلن عنها عبر الجريدة الرسمية «كويت اليوم» والموقع الرسمي للجمارك، ومواقع التواصل، ويجري البيع طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن النظام الموحد للجمارك.

