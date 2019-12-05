دفتر أحوال

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قضت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد في قضية الاعتداء بالضرب و المتهم بها مواطن بالاعتداء على الوافد المصري «وحيد»، بتعديل حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس المواطن 17 عاما والقضاء مجددا بحبس المواطن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الشروع بقتل الوافد المصري في صناعية الشويخ. وكانت محكمة اول درجة قضت بسجن المتهم 17 عاما نظير اتهامات الشروع في القتل والاتلاف العمدي والسب العلني، وقد ايدت المحكمة براءة المصري وحيد من سب وضرب المواطن.

يذكر أن وزارة الداخلية قد ألقت القبض على المواطن المتهم بالاعتداء على الوافد المصري، بعدما تم تداول فيديو له، وتقديم كفيل المعتدى عليه شكوى الى مخفر الشويخ الصناعية للابلاغ عن تعرض موظف للضرب من قبل صاحب مركبة، حيث تمكن رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط صاحب المركبة وهو مواطن، وسجلت قضية رقم 481 /2017 جنح الشويخ الصناعية، واحالتها للتحقيق.

