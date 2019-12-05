loader

دفتر أحوال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الاستئناف»: حبس المواطن المعتدي على المصري «وحيد» 4 سنوات


?
قضت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد في قضية الاعتداء بالضرب و المتهم بها مواطن بالاعتداء على الوافد المصري «وحيد»، بتعديل حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس المواطن 17 عاما والقضاء مجددا بحبس المواطن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الشروع بقتل الوافد المصري في صناعية الشويخ. وكانت محكمة اول درجة قضت بسجن المتهم 17 عاما نظير اتهامات الشروع في القتل والاتلاف العمدي والسب العلني، وقد ايدت المحكمة براءة المصري وحيد من سب وضرب المواطن.
يذكر أن وزارة الداخلية قد ألقت القبض على المواطن المتهم بالاعتداء على الوافد المصري، بعدما تم تداول فيديو له، وتقديم كفيل المعتدى عليه شكوى الى مخفر الشويخ الصناعية للابلاغ عن تعرض موظف للضرب من قبل صاحب مركبة، حيث تمكن رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط صاحب المركبة وهو مواطن، وسجلت قضية رقم 481 /2017 جنح الشويخ الصناعية، واحالتها للتحقيق.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة