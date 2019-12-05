دفتر أحوال

تمكن رجال جمرك النويصب مساء امس من ضبط 464 كرز سجائر منوعة حاول مسافر سعودي الجنسية تهريبها من البلاد الى المملكة العربية السعودية عبر منفذ النويصيب الحدودي وتم التحفظ على المضبوطات بعد اعداد محضر ضبط جمركي واحالة المركبة والمهرب بها السجائر الى ادارة الجمرك البري لاتخاذ الاجراءات القانونية.وكان مفتش في جمرك منفذ النويصب اشتبه في مركبة كانت في طريقها الى خارج البلاد يقودها مسافر سعودي الجنسية وعليه تم اخضاع المركبة للتفتيش الدقيق حيث عثر على مخابئ سرية بها كمية من السجائر قدر عددها ب 464 كرزاً.وعليه تم تحريز السجائر المخربة وحجز السيارة واحالة المسافر السعودي الى الجهات القانونية للتحقيق بالواقعة.

ومن جانبها تحذر الادارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد المحظورة والمخالفة للقوانين الجمركية، مشيرة ان أي مسافر يحق له حمل عدد 2 كرز سجائر كحد أقصى.

