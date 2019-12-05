دفتر أحوال

ضبط رجال المباحث الجنائية تشكيلا عصابيا يتكون من 3 أشخاص، اثنين من جنسية أفريقية والثالث من جنسية أوروبية يقوم بتزوير العملات النقدية ومحاولة تصريفها. رجال مباحث حولي تلقوا معلومات عن نشاط عصابة يقوم افرادها بتزوير العملات، وعلى ضوئها شكلوا فريقاً مختصا لتتبع المتهمين. وبعد التأكد من صحة المعلومات تم تحديد هويتهم وعددهم ومكان تواجدهم، وأخذ الاذن القانوني وتم القبض عليهم والعثور بحوزتهم على نقود مزيفة منها فئة العشرين دينارا، وكذلك أوراق جاهزة وأدوات تستخدم في عملية التزوير. تمت احالة المتهمين والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

