وطن النهار

استقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد.

كما استقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس لجنة المناقصات المركزية عبدالله العبدالرزاق.

كما قام سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بزيارة الى ديوان المحاسبة أمس وكان في استقبال سموه رئيس الديوان فيصل الشايع ونائب رئيس ديوان المحاسبة عادل عبدالعزيز الصرعاوي وكبار المسؤولين في الديوان.

وقال سموه في تصريح صحافي ان زيارته تأتي ترجمة وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وحرص سموه الدائم على محاربة الفساد وحماية المال العام.

وأشار سموه الى ان ديوان المحاسبة من اهم اجهزتنا الرقابية منوها بالدور المهم والحيوي الذي يقوم به الديوان في حماية المال العام.

وأوضح سموه انه تم خلال الاجتماع مع فيصل الشايع الاتفاق على تعزيز التعاون في المرحلة القادمة ومتابعة جميع الملفات التي تمثل مخالفات جسيمة ضد المال العام مؤكدا انه سيتم اعطاؤها ما تستحق من أهمية.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لرئيس ديوان المحاسبة ونائبه ومساعديه على ما قدموه من معلومات بشأن عملهم وتواصلهم مع الجهات الحكومية المختلفة ورؤيتهم حول كيفية التعاون في المستقبل سويا لتقليص الملاحظات والمخالفات لحماية المال العام.

وأضاف سموه أنه سوف يستكمل لقاءاته مع الأجهزة الأخرى وفي مقدمتها لجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع، مشيراً الى أهمية دعمها لتعزيز وتقوية دورها المهم والفعال في تنفيذ مرئيات وتوجيهات صاحب السمو في المرحلة القادمة.

