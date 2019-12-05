وطن النهار

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أكد أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي ان الجهات المعنية في التخطيط لدول مجلس التعاون الخليجي تهدف الى تعزيز التعاون فيما بينها لتعزيز بناء القدرات البشرية لمواطنيها في مجال التخطيط والتنمية واعداد الخطط التنموية مع التركيز على انتقاء المؤشرات الدولية التي تخدم المحتوى المحلي. وأوضح المهدي في تصريح صحافي صباح أمس بمناسبة استضافة دولة الكويت الورشة الخليجية حول المؤشرات الدولية في الخطط التنموية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان هذه الورشة تأتي في اطار التعاون بين دول مجلس التعاون ولجان التخطيط في جميع الدول ضمن اطار الانشطة التي تم الاتفاق عليها مسبقا، مشيرا الى ان هذه الورشة تتعلق في آليات بناء المؤشرات الدولية واستعراض تجارب دول الخليج في استخدام هذه المؤشرات.

وأكد مهدي ان التحديات والرؤى المشتركة لدول الخليج تحقق تقاربا كبيرا في اعداد الخطط التنموية، مشيراً الى ان ابرز التحديات التنموية التي تواجه دولنا الخليجية تتعلق بضرورة خلق فرص عمل للعمالة الوطنية، فضلاً عن تقليص دور القطاعات الحكومية والتوسع في دور القطاع الخاص والتوجه نحو التميز وبناء القدرات الفردية والمؤسسية وخلق بيئة اعمال صالحة ومستدامة تؤهل الى دخول الاستثمار الاجنبي الى دول الخليج.

وكانت الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بالانابة في الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نادية الهملان القت كلمة في افتتاح ورشة العمل رحبت فيها بالحضور، مؤكدة اهمية المؤشرات الدولية ودورها في قياس ومقارنة الأداء التنموي بين دول العالم ودورها الكبير في كشف الفجوات ومعرفة التحديات في قطاعات تنموية محددة مما يساعد على تحفيز المخططين على اعطاء اهمية اكبر لهذه القطاعات. وذكرت ان الورشة ترتكز على شرح ماهية المؤشرات الدولية وانواعها ومستوياتها وكيفية استخدامها في تحديد الفجوات التنموية وشرح تجربة دولة الكويت في تطبيق واستخدام المؤشرات في التخطيط التنموي وتقييم الأداء المؤسسي فضلا عن اهمية الاستفادة من تجار الدول الخليجية في هذا المجال. ومن جانبها تحدثت مدير ادارة متابعة اعداد خطط التنمية وبرنامج عمل الحكومة في الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وفاء الضبيان عن دور المؤشرات في التخطيط التنموي وتعريف المؤشرات الدولية وانواعها واهميتها في العملية التخطيطية، مشيرة الى ان المؤشر يعبر عن مقياس كمي او نوعي لقياس ظاهرة معينة في فترة زمنية معينة. وأشارت الضبيان الى ان المؤشرات الدولية تصدر من منظمات دولية تحدد منهجية حساب هذه المؤشرات ومصادر بياناتها وتحسب قيمتها في التقارير الدولية مثل مؤشر ممارسة الاعمال الذي يصدر عن البنك الدولي ويهدف الى مراقبة وقياس الاجراءات الحكومية المنظمة للانشطة الاقتصادية فضلا عن مؤشر التنافسية العالمية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ويهدف الى قياس العوامل الدافعة وراء اجمالي انتاجية العامل.

