وطن النهار

أكد مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتكليف مناف المنيفي أهمية الدور الذي يمارسه الصندوق في تعزيز بيئة الاعمال ودعم المبادرين واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا للقانون رقم 98/2013 الذي يهدف لدعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص من تحقيق النمو الاقتصادي وبناء مجتمع ريادي يُحفّز أصحاب المشاريع على الابداع.

وكشف خلال المؤتمر الصحافي الخاص بانطلاق ملتقى B2B 4 SME لرواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن اصدار الصندوق لموافقات تمويل 1311 مشروعًا في 3 سنوات للفترة الممتدة من عام 2016 حتى 2019، بحجم تمويل بلغ 213مليون دينار، مؤكدا ان حجم وقيمة البيانات يعكس جدية توجه دعم وتمكين المبادرين واصحاب المشاريع من الشباب. وبين المنيفي ان دور الصندوق لا يقتصر على التمويل وانما يشمل تمكين المبادرين وتأهيلهم من خلال تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل.

وثمن المنيفي دور المجتمع المدني الحيوي الذي تمارسه الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توطيد العلاقات بين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجهات الداعمة سواء كانت جهات حكومية او خاصة.

وقال إنه يطمح الى أن تشجع مثل هذه الملتقيات الشركات القيادية في القطاع الخاص على تبني دعم وتمكين اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الخاصة بها، كما شدد على أهمية البحث عن الفرص التي توفرها مثل هذه الملتقيات بين اصحاب المشاريع أنفسهم، مشيرا الى ان الصندوق قد أطلق السجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في نهاية العام الماضي، والذي يعتبر القاعدة الرئيسة للخدمات والمنتجات التي يقدمها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

