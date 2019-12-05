وطن النهار

اكد رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون ان محاربة الفساد وانهاءه في الكويت ممكنة في ظل وجود حكومة صالحة تعمل بجد وامانة، لافتا الى ان الحديث عن الفساد وكشفه اذا لم يصاحبه حلول فهو مجرد لغو. جاء ذلك خلال ندوة حملت عنوان «الفساد في الكويت.. استراتيجية دولة ام امتياز للنفوذ؟» التي اقيمت في ديوانية تجمع الميثاق الوطني اول امس في الدسمة بحضور رواد الديوانية واعضاء التجمع وناشطين اجتماعيين. ووجه السعدون الى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بان يبدأ بالتحرك في مواجهة الفساد والمفسدين في الداخل والخارج ويطبق احكام الدستور مشيرا الى ان ضرورة وقف التعامل مع اي نائب يتدخل في عمل السلطتين القضائية والتنفيذية من حيث التوظيف والواسطات واختيار المناصب. وقال: على الحكومة ان تطبق القانون وتوقف تدخل الاعضاء ولاتستقبلهم في الوزارات والدوائر الحكومية وتفتح المجال مباشرة امام المواطنين لتقديم طلباتهم وشكاويهم مؤكدا ان الكويت اكبر من الجميع ولايجوز التقاضي عن التصرفات المسيئة للكويت. وتابع: ان هناك فترة اقرت فيها اسوأ القوانين وفي مجلس 2013 صدرت تشريعات تحد من الحريات العامة والغت قوانين كانت تحمي املاك الدولة ومقدراتها.

وقال السعدون: ان ما نمر به خلال هذه الفترة وتقديم البلاغ بين اعضاء الحكومة سبق ان حدث في قضية بلاغ الشيخ احمد الفهد تجاه الشيخ ناصر المحمد وبعض الاسماء وكان للقضاء كلمة وكذلك بعد تحرير الكويت كان هناك البلاغ الخاص بسرقة الناقلات ومبالغ تصل الى 200 مليون بالاضافة الى قضية الاستثمارات الخارجية بقيمة 5 مليارات وصدرت في ذلك احكام ايضا.

