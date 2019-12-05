آراء

جاء هذا الأسبوع محبطا بشكل كبير على الكويتيين لاسيما في مجال الشباب والرياضة، بالرغم من كثرة عدد المؤسسات والأندية العاملة في هذا المجال حتى لم نعد نعرف ما هي المؤسسات الرئيسة المسؤولية في ظل تداخل اختصاص تلك المؤسسات والقطاعات ومسؤولة القائمين عليها، كذلك لكثرة الأيادي التي خاضت في هذا القطاع حيث تعددت المصالح لكسب الولاءات والمكاسب المادية والتي جاءت جميعهاعلى حساب الشباب الكويتي، وتلك حقيقة مكمن الخطورة.

فقد اعتاد الكويتون منذ زمن مشهد التردي في العلاقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حتى تلاشى التضامن الحكومي والذي بلغ في مشهده الأخير تبادل الاتهامات العلنية وبالفساد والتي جاءت بعد تردد الحكومة في اتخاذ خطوات حاسمة في ذلك الملف ما ادى الى ظهوره الى العلن، وهو ما كان سببا رئيسا لانتهاء عمر الحكومة الماضية، وهاهي حكومة جديدة تتشكل في اجواء اعتذارات متكررة والخوف من خوض التجربة لاسيما من قبل الشباب ولكن سمة التأني تحسب لرئيس الحكومة الجديد سمو الشيخ صباح الخالد حتى يضمن خلق فريق متجانس يتمكن من المضي في طريق مليء بالألغام التي بالتأكيد سوف تصادفه في الطريق في ظل انتخابات برلمانية قريبة، إلا ان التعاطي مع هذه المرحلة يعتبر بالغ الأهمية حيث تترتب عليه طبيعة المشهد القادم.

بالرغم من تلك الإشكالية التي اعتاد المراقبون السياسيون على رؤيتها منذ فترة ليست بالقصيرة، إلا ان نقل تلك المعارك لقطاعات شبابية او حتى افساد البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي وادخالهم كأطراف ضمن المعارك الإعلامية، يعتبر العلامة الأسوأ في السياسة الكويتية، حيث ينشأ هؤلاء الشباب مع قناعة تامة بعدم وجود الشخصيات القدوة والمثالية التي يرون فيها النموذج الذي لابد وان يحتذى به، في حين تعزز ثقافة المادة، والشتائم، وتكرر الهزائم الرياضية، وتزوير الانتخابات او التلاعب بها، وجميعها ممارسات تشكل خطورة كبيرة على أجيال قادمة تعقد عليها الآمال في بناء مستقبل للكويت.

لنبتعد عن تلك القطاعات الحيوية التي يجد الشباب بها ملجأ آمناً ولنتركها لهم حتى يتمكنوا من ادارتها وإلا فإن كافة تلك الشعارات التي رفعت لتمكين الشباب تكون قد افرغت من كامل مضمونها الحقيقي ، بل ان ادخال الشباب طرفاً في معادلة الصراع عادة ما تكون كلفته السياسية عالية.

