آراء

الخسائر الكويتية في المجال الرياضي ليست جديدة ولا طارئة بل هي أصبحت أزمة ممتدة متفاقمة تزداد انحدارا مع مضي السنين، هذه الحالة الرياضية من التراجع في بطولات كرة القدم وغيرها من البطولات الخليجية والقارية ليست استثناء من حالة التراجع العامة على مختلف المستويات في البلاد فالشلل والفشل أصاب الكثير من مفاصل الإدارة في الدولة، تعليمية وصحية وتنموية وخدمية، ويضاف لها الفشل الرياضي أيضا.

حالة التذمر العامة والاستياء الشعبي الشديد من خروج منتخب الكويت من بطولة كأس الخليج بهزيمة ثقيلة ليست الأولى وليست النتيجة الأثقل بل سبقتها نتائج لخسائر مخزية أمطرت شباك الكويت بأهداف جعلت منتخبنا أضحوكة وسخرية أمام الجماهير خلال السنوات العشر الماضية ، وقد غابت الكويت عن منصات التتويج لسنوات عدة بعد أن كانت تعتلي كل المنصات الرياضية العالمية.

للأسف أن الخسارة والخروج المخزي من كأس الخليج وقبله خسائركثيرة لم تشكل خبرة ولا عبرة للمسؤولين عن الرياضة الكويتية ، ولم يكن هناك حس وطني وتحرك جاد من أجل اسم الكويت وتاريخها ، تحرك يصحح الأخطاء ويستأصل أورام الجسد الرياضي الكويتي ، لأن الصراعات الشخصانية طغت على مصلحة الوطن وانعكست الخصومات السياسية على الأداء الرياضي.

الرياضة في الكويت بحاجة إلى انقاذ من مستنقع الصراعات وما يشوبها من فساد إداري، هناك من يحاول الصعود على أكتاف الرياضيين لتحقيق مجد شخصي وللاستحواذ على شعبية الجماهير وكل ذلك تظهر نتيجته سلبية كارثية على مستوى ونتائج الفرق الرياضية.

خلاصة القول إن منتخب الكويت لن يهز شباك الرياضة الخليجية والعالمية مالم تكن هناك هجمة وطنية مرتدة لإنقاذ الرياضة وتنقيتها من ضعف الإدارة وشوائب السياسة وعبث السياسيين.

