آراء

الاسبوع الماضي كان هادئاً سياسيا ولكنه ساخناً رياضيا فقد كانت أغلبية الشعب مشغول ببطولة الخليج العربي 24 المقامة في قطر وحتى وسائل التواصل الاجتماعي أغلبها كان مشغولاً بمباريات منتخبنا الوطني وبعد اول لقاء لمنتخبنا مع منتخب السعودية الشقيقة قام الكل يمدح ويهلل و«يبب» لمنتخبنا حتى «الفاشينيستات» ووسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وجميع البرامج الرياضية يمتدحون اداء المنتخب، ووصلت الإشادة الى الاشخاص الذين قدموا مكافآت للاعبي منتخبنا الوطني، وهؤلاء برأيي يستحقون الاشادة والثناء لأنهم قدموا من حر مالهم مالايقدمه الآخرون، والاشادة وصلت حتى للطاقم الاداري والفني للمنتخب.

ولكن مع خسارة منتخبنا امام منتخبي عمان والبحرين الشقيقين الكل انقلب وقام يهاجم ويشتم ويتطنز على اللاعبين والطاقم الفني والاداري والادهى من ذلك أن الهجوم طال أيضا من كافأ اللاعبين وانهم كانوا السبب الاساسي للخسارة. هل من المعقول أن يصل الفجور بالخصومة الى هذه الدرجة؟ نسينا أن هذه مباريات لكرة القدم وفيها فوز وخسارة ولابد ان نتحمل كل النتائج سواء كانت ايجابية ام سلبية، وللعلم أن منتخبنا الكروي مر بمرحلة ايقاف رياضي شامل لمدة ثلاث سنوات والدول المجاورة كانت تعمل على تأسيس منتخباتها وتأهليها وتشارك في مختلف البطولات وكنا حينها نعيش مرحلة الايقاف فمن المنطق ان يسبقنا هؤلاء، ودورة الخليج شاركنا فيها من أجل انجاحها وتقوية الروابط بين دول الخليج العربية بعيدا عن الخسارة والفوز.

من المؤسف أن يقوم البعض باتهام اللاعبين والفنيين والاداريين بالتقصير وتحميلهم المسؤولية، وحتى من ترك اعماله والتزاماته العائلية ورافق اللاعبين وقدم لهم كل شيء وشاركهم وعاش معهم منذ بداية الدورة لم يسلم من الهجوم والشتيمة، وليس النقد لان النقد مقبول اذا كان من اجل الاصلاح وإيضاح مكامن الخلل، ولكن ان يكون من اجل المصالح الشخصية وتصفية الحسابات فهذا امر مرفوض. ومن المؤسف أيضا أننا قمنا بتسييس كل شيء وآخرها الرياضة ومن عنده نقد عليه ان يضع الحلول ويشمر عن ساعديه ويأتي ليعمل ويصلح، أما النقد من أجل النقد والتشفي وتصفية الحسابات فهذا مرفوض في قاموس النقد.

وبالختام لابد ان نقول لجميع من عمل واعطى «هاردلك» و«خيرها بغيرها» ونشد على ايديهم ونضع امامهم مكامن القصور والسلبية، ونحن امام منافسات آسيوية وكاس العالم وتصفيات عديدة تنتظرنا وعلينا جميعا ان نضع الحلول ونعالج السلبيات للوصول الى اهدافنا وخدمة الرياضة الكويتية وتحقيق الانجازات، اما التشكيك والسب والقذف وخصوصا لمن اخلص وقدم للرياضة الكويتية خلال المرحلة السابقة فهذا امر مرفوض واتمنى واطلب من الله ان تصفى النفوس وتتضافر الجهود لخدمة رياضتنا وكلى امل بأن القادم اجمل بإذن الله.

