مال وأعمال

سجلت ودائع وحسابات الحكومة ارتفاعاً قدره 600 مليون دينار بنهاية اكتوبر الماضي، بالغة 8.6 مليارات دينار مقابل 8.1 مليارات بنهاية اكتوبر2018، فيما استقرت مطالبات البنوك على القطاع القطاع الخاص عند مستوى تجاوز حاجز 40 مليار دينار بنهاية اكتوبر، محققاً ارتفاعا قدره 1.4 مليار دينار خلال فترة 10 شهور، اذ سجلت تلك المطالبات 38.9 ملياراً بنهاية يناير.

ووفق البيانات الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر اكتوبر اقتربت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت والتي تخضع لتصرف السلطات النقدية لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات، من مستوى 12 مليار دينار، بالغة 11.8 مليار دينار مرتفعة بواقع 600 مليون دينار على اساس سنوي، حيث بلغت 11.2 ملياراً بنهاية اكتوبر 2018.

وسجلت مجموع العملات والودائع القيمة الأكبر بين مكونات الأصول الاحتياطية الرسمية بالغة 11.04 ملياراً مقابل 10.5 مليارات بنهاية اكتوبر بارتفاع قدره 540 مليون دينار خلال عام.

وقد حققت 40 شركة صرافة صافي ارباح بنهاية 9 أشهر الأول من العام حوالي 13.7 مليون دينار، موزعة على مصروفات وأعباء اخرى 32.12 مليوناً مقابل ايرادات قدرها 45.8 مليوناً خلال تلك الفترة.

وأوضحت الاحصائية انه تراجعت مطلوبات الشركات الاستثمارية التقليدية من 3 مليارات بنهاية اكتوبر 2018 الى 2.7 مليار دينار بنهاية 2019 بتراجع قدره 300 مليون.

وقد بلغت موجودات بنك الكويت المركزي 11.3 مليار دينار بنهاية اكتوبر بارتفاع قدره 600 مليون دينار على اساس سنوي، حيث بلغت تلك الموجودات 10.7 مليارات بنهاية اكتوبر.

فيما استقرت موجودات البنوك المحلية عند مستوى 69.8 مليار دينار مقابل 65.2 ملياراً بنهاية اكتوبر 2018 وبارتفاع قدره 5.5 مليارات دينار.

