مال وأعمال

قالت مصادر رفعية لـ«النهار» ان هناك خطة منذ فترة بعيدة لتخصيص كامل لبعض القطاعات بالقطاع النفطي تشمل الصناعات مثل الكيماويات وتعبئة الغاز والتكرير، باستثناء الاستكشاف وانتاج النفط. وأشارت الى ان اعتماد الميزانية على ايرادات النفط ووقوعها بأزمة مالية بعد انخفاض الأسعار دافع كبير لتخصيص جزء من قطاع الخدمات النفطي في الدولة. وبينت ان القانون في الكويت يمنع خصخصة اي من شركات انتاج النفط وفي حال الاقدام على هكذا خطوة فانه يستدعي تعديل القانون اولاً. ويعتبر النفط المصدر الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة في الكويت، ومنذ هبوط الأسعار ووصولها الى مستويات متدنية جداً دون السعر التوازني للميزانية واجهت الدولة تحديات كبيرة في طريقة التعامل مع تداعيات هبوط اسعار النفط. في سياق متصل قال محمد الرمحي وزير النفط بسلطنة عمان ان شركة النفط العمانية المملوكة للدولة تتوقع ادراج ما بين 20 و25 في المئة في طرح عام اولي بحلول نهاية العام المقبل.

واذا مضى الادراج قدما، فان شركة النفط العمانية ستكون ثاني شركة نفط وطنية تدرج في منطقة الخليج بعد الادراج المزمع لشركة ارامكو السعودية في وقت لاحق من الشهر الحالي. وفي تصريحات للصحافيين خلال مؤتمر بدبي، قال الرمحي ان المستشارين الماليين للصفقة تم تعيينهم بالفعل. ولم يذكر اسم اي من المستشارين.

وقال ان سلطنة عمان تخطط لاستثمار اكثر من عشرين مليار دولار في عمليات المصب في السنوات الخمس المقبلة.

كما قال الرمحي انه يأمل في تمديد اتفاق خفض الانتاج بين اوبك وحلفائها. تأتي خطة الادراج في الوقت الذي تسعى فيه سلطنة عمان لجمع سيولة من بيع اصول لاحتواء عجز في الميزانية ناجم عن تراجع اسعار النفط.

وسجلت عمان عجز ميزانية بقيمة 1.545 مليار ريال عماني (4 مليارات دولار) في الفترة من يناير الى سبتمبر.

