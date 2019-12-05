مال وأعمال

ذكر تقرير شركة «كامكو» للاستثمار ان اجمالي ارباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث من العام الحالي تراجع بنسبة 10.1 في المئة على اساس سنوي وبلغ 16.8 مليار دولار مقابل 18.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2018. وسجلت اربع من اصل ست اسواق خليجية انخفاضاً سنوياً في ارباح الربع الثالث من العام 2019، حيث شهدت السعودية اكبر معدل تراجع بلغت نسبته 25.4 في المئة.

من جهة اخرى، ارتفعت ارباح كلا من دبي والكويت خلال هذا الربع، وخاصة دبي التي شهدت نمواً جيداً للأرباح خلال تلك الفترة المالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. اما فيما يتعلق بأرباح فترة التسعة اشهر الأولى من العام 2019، جاءت معدلات النمو مقاربة لتلك المسجلة في الربع الثالث من العام 2019، حيث تراجعت ارباح الشركات السعودية بحوالي الربع على اساس سنوي، في حين سجلت دبي اعلى معدلات النمو. أما على صعيد قطاعات السوق، شهدت ارباح قطاعين من اصل عشر قطاعات كبرى، وهما قطاع المواد الأساسية والمرافق العامة تراجعاً بمعدل ثنائي الرقم في الربع الثالث من العام 2019، الأمر الذي ساهم في انخفاض اجمالي الأرباح الفصلية للبورصات الخليجية عن تلك الفترة. من جهة اخرى، شهد قطاعي البنوك والاتصالات نمواً بنسبة 11 في المئة و3.4 في المئة، على التوالي، في الربع الثالث من العام 2019، بما ساهم جزئياً في تعويض بعض من تراجع ارباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية بصفة عامة.

واسهم قطاع البنوك بنسبة 61 في المئة من اجمالي ارباح الشركات الخليجية في الربع الثالث من العام 2019. وارتفعت ارباح القطاع هامشياً مقارنة بالربع الثالث من العام 2018. حيث تحسنت ارباح القطاع بنسبة 11 في المئة على اساس سنوي وبلغت 10.2 مليارات دولار مقابل 9.2 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2018. اما بالنسبة للنمو على اساس تسلسلي، ارتفعت الأرباح بنسبة 8.3 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام 2019. وتمكن قطاع البنوك في جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان من تسجل نمواً في صافي الأرباح على اساس سنوي.

