مال وأعمال

عاودت البورصة، امس، ارتفاعها الجماعي وذلك بعد ان سجلت تراجعها الأول في ديسمبر، اول من امس، نتيجة عمليات جني ارباح بعد سلسلة صعود دامت طوال 4 جلسات.

وارتفع المؤشر العام عند الاغلاق 0.35 في المئة عند النقطة 6024.75 رابحاً نحو 21 نقطة. كما ارتفع المؤشران الأول والرئيس بنسبة 0.32 في المئة و0.42 في المئة على الترتيب. وتقلصت سيولة البورصة اليوم 12.6 في المئة الى 30.44 مليون دينار مقابل 34.83 مليون دينار بالأمس، بينما ارتفعت احجام التداول 22.9 في المئة الى 241.18 مليون سهم مقابل 196.32 مليون سهم.

وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً امس بصدارة النفط والغاز بنمو نسبته 8.66 في المئة، فيما سجل الاتصالات التراجع الوحيد في السوق بانخفاض قدره 0.67 في المئة.

وجاء سهم «بيت الطاقة» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو كبير تجاوزت نسبته 56 في المئة، بينما تصدر سهم «أعيان للاجارة» القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 11.3 في المئة.

وحقق سهم «أعيان للاجارة» ايضاً انشط تداولات بالبورصة على مستوى الكميات، بحجم بلغ 62.07 مليون سهم بقيمة 3.71 ملايين دينار، فيما تصدر سهم «بيتك» نشاط السيولة بقيمة 4.67 ملايين دينار مرتفعاً 0.52 في المئة.

