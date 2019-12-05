مال وأعمال

أدرج البنك الاسلامي للتنمية، امس، صكوكاً خضراء بقيمة مليار يورو في ناسداك دبي، وذلك وفقاً للمكتب الاعلامي لحكومة دبي. ويعد هذا اول ادراج للصكوك الخضراء من قبل البنك، وهو ثالث ادراج للصكوك يجريه هذه السنة في ناسداك دبي، بعد ادراجين سابقين قيمة كل منهما 1.5 مليار دولار في شهري ابريل وأكتوبر 2019. ويعتبر هذا الادراج ثاني ادراج للبنك باليورو في ناسداك دبي، ما يؤكد الدور المهم الذي يلعبه السوق كمركز للادراج بمختلف العملات. ويزيد هذا الادراج القيمة الاجمالية لادراجات صكوك البنك الى 11 ادراجا بقيمة اجمالية تبلغ 13.65 مليار دولار.