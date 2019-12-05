قامت شركة الخطوط الجوية الكويتية باستقبال المسافرين على متن رحلات الشركة القادمة من دولة الامارات العربية المتحدة في مبنى الركاب رقم 4 (T4) بالورود احتفاءً بمناسبة ذكرى مرور 48 عاماً لـ«اليوم الوطني الاماراتي» لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بمشاركة عدداً من موظفي الشركة للركاب القادمين.

وبهذه المناسبة، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي: «حرصاً منها على مشاركة الشعب الاماراتي الشقيق احتفلت الخطوط الجوية الكويتية بمناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً وهي الذكرى 48 لـ«اليوم الوطني الاماراتي» لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث ان الخطوط الجوية الكويتية يسعدها دائماً أن تشارك الشعب الاماراتي الكريم احتفالاته ومناسباته فيما يجمع بين الشعبين الكويتي والاماراتي الشقيقين علاقات وروابط وطيدة وتاريخية تمتد على مر العقود في كافة المجالات سواء الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية وغيرها مما يعزز أواصر العلاقات الاخوية بين البلدين قيادة وشعباً».

وأضاف العنزي : «تهنئ الخطوط الجوية الكويتية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وجميع العاملين فيها الشعب الاماراتي الكريم بهذه المناسبة راجين الله عز وجل أن تشهد دولة الامارات العربية المتحدة دائماً النهضة الشاملة والانجازات المشرفة على جميع المستويات المحلية والاقليمية والدولية تحت ظل القيادة الحكيمة حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله ورعاه، كما تعرب الخطوط الجوية الكويتية عن خالص امانيها لدولة الامارات وللشعب الاماراتي الشقيق بمزيد من الرقي والازدهار والتقدم وأن تستمر الامارات بانجازاتها التي شهدها الجميع في الفترة الاخيرة ووصولها إلى مراتب عالمية تليق بها وأن يديم الله عليها نعمة الأمن والأمان ويحفظها من كل مكروه».

واختتم العنزي: «وتحرص الخطوط الجوية الكويتية دائماً على مشاركة أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي في أفراحهم ومناسباتهم الكريمة تنفيذاً للسياسة الحكيمة التي تنتهجها دولة الكويت في العمل على تمسكها بمبادئها الوطنية باعتبارها الناقل الوطني لدولة الكويت وجزءاً لا يتجزأ من الشعب الكويتي الكريم».

