نظم البنك التجاري حملة بيئية توعوية لتنظيف الشواطئ تحت شعار «شواطئنا... أمانة» بالتعاون مع فريق الأيادي الخضراء البيئي، حيث هدفت هذه الحملة الى تنظيف الشواطئ من المخلفات والنفايات وحمايتها من السلوكيات الجائرة وإعادة الحيوية إلى حياتها الفطرية بما يوفر الحماية للإنسان والكائنات الحية الأخرى.

وجاءت هذه الحملة إدراكاً من البنك التجاري بأهمية تفعيل مساهماته الرامية إلى الحفاظ على البيئة ورفع الوعي بأهميتها كإحدى محاور التنمية الشاملة المستدامة المنشودة، ويعتبر فريق الأيادي الخضراء فريقاً تطوعياً لديه رؤية واضحة نحو مناطق صديقة للبيئة و مستدامة ورسالته نشر ثقافة التطوع المحترف في المجال البيئي ومجالات العمل التطوعي الأخرى.

وفي تعليقها على الحملة صرحت نائب مدير عام -قطاع التواصل المؤسسي- أماني الورع قائلة «يأتي تنظيم هذه الحملة لتنظيف الشواطئ مع فريق الأيادي الخضراء البيئي إيماناً من التجاري بأهمية حماية الشواطئ والحفاظ على البيئة البحرية ودعماً للواجهة البحرية في الكويت»، مبينة أن البنك التجاري يسعى دوماً إلى دعم مثل هذه الحملات التي تهدف إلى نشر الوعي البيئي وسبل المحافظة على حماية البيئة وذلك كله في إطار رسالته الرامية إلى تعميق مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين أطياف وأفراد المجتمع كافة.

