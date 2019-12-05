مال وأعمال

استقبل رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم، سفير الكويت في الجمهورية اليونانية سعود الدويش، وسفير الجمهورية اليونانية في الكويت كونستانتينوس بيبريجوس، وذلك بحضور كلٍ من مدير دائرة ادارة شبكة الخطوط التشغيلية شروق العوضي، ومدير دائرة المبيعات محمد العنزي، حيث تناول اللقاء بين الطرفين تعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين وتنميتها فيما يخص النقل الجوي التجاري وقد ابدى السفيران الرغبة بتشغيل رحلات منتظمة مباشرة إلى اليونان التي من شأنها تنمية العلاقات الوطيدة تاريخياً بين البلدين، وقد أكد رئيس مجلس الادارة يوسف الجاسم عزم الخطوط الجوية الكويتية على تشغيل رحلات منتظمة إلى العاصمة اليونانية «أثينا» اعتباراً من شهر يوليو القادم وسيتم تفصيل ذلك قريباً من خلال الحملة التسويقية التي تقوم بها الشركة بعد أن اثبتت دراساتها الجدوى الاقتصادية من ذلك التشغيل وبعد توقف دام لفترة طويلة.

هذا وتطلع الطرفان إلى تحقيق نتائج طيبة على الصعيد الاقتصادي من خلال تشغيل خط النقل الجوي بين الكويت واليونان.

واختتم الجاسم تصريحه قائلاً: «اننا نتطلع إلى تحقيق نتائج طيبة من التوسع المنتظر لعدد من الوجهات وبالأخص إلى العاصمة اليونانية (أثينا)، مؤكداً أهمية الدور الذي تلعبه الخطوط الجوية الكويتية في تدعيم وتنمية العلاقات الثنائية بين كل من الكويت وجمهورية اليونان من خلال ما تتيحه الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين البلدين من فرص لرفد حركة النقل سواء للركاب أو الشحن، كما أكد حرص الخطوط الجوية الكويتية على تطوير خدماتها المقدمة للعملاء في شتى المجالات».

