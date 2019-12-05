مال وأعمال

أكدت وزارة التجارة والصناعة، ضرورة التزام أصحاب الأعمال والمهن المالية والغير مالية (المعادن الثمينة والمجوهرات والتأمين والصرافة والعقار) بإنشاء نظام تعاقد تجاري وإلكتروني وفق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات ذات الصلة قبل مطلع العام المقبل.

وأهابت «التجارة» في بيان صحافي بأصحاب الأعمال والمهن المالية والغير مالية (المعادن الثمينة والمجوهرات والتأمين والصرافة والعقار) الالتزام بالقرار الوزاري رقم (323) لسنة 2019 الخاص بهذا الأمر والقرارات ذات الصلة.

وحذرت من أنه في حال عدم الالتزام ستتخذ الإجراءات بموجب قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية التي تصل إلى إلغاء الترخيص والإحالة إلى النيابة العامة.

وشددت «التجارة» على أنها مستعدة لاستقبال أصحاب الأعمال المبينين والرد على استفساراتهم ومساعدتهم في تلافي الملاحظات.

