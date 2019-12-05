مال وأعمال

كشفت احدث احصائية لبورصة الكويت للاوراق المالية ان قيمة الاسهم المرهونة في القطاع العقاري مع نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغت 274.913 مليون دينار لعدد 1.546 مليار سهم مرهونة في 20 شركة عقارية مدرجة بالقطاع. واشارت الاحصائية الى أن قيمة الاسهم المرهونة انخفضت من بداية العام الى نهاية الشهر الماضي (11شهرا) بنحو 8.7 % كما تراجعت كميات الاسهم المرهونة بنحو 12.7 %. وبلغ عدد الشركات التي يوجد بها اسهم مرهونة نحو 20 شركة عقارية مقابل نحو 20 شركة لاتوجد بها اسهم غير مرهونة وجاء سهم المباني اعلى الشركات التي يوجد بها اسهم مرهونة بلغت 205.842 ملايين سهم وأقلهم شركة الانماء العقارية بـ 36.883 ألف سهم . يذكر أن الأسهم المرهونة، هي تلك الأسهم التي يتم إيداعها لدى «المقاصة» من قبل المدين الراهن لصالح الدائن المرتهن، ويمكن رفع الرهن بناء على طلب المرتهن وذلك لانقضاء الغرض من الرهن بسداد الدين، كما يمكن حجز الرهن بتمكين الدائن المرتهن من بيع الأسهم المرهونة لصالحه حال تعسر الراهن. ويعد قطاع العقار ممن القطاعات التشغيلية التي لا يوجد عليها اشكالية في رهن اسهمها لاعتماد على اداء التشغيلي ويستهدف الرهن فى اغلبه الحصول على التمويل، الذي حصل عليه ملاك رئيسيون في تلك الشركات لاستغلال تلك الأموال في عدة اوجه استثمارية وهي:

? توجيه السيولة الناتجة من الرهن في الاستثمار في مشاريع استراتيجية مدرة في السوق الكويتي.

? للدخول في فرص استثمارية ذات جدوى عالية سواء داخل او خارج الكويت

? المشاركة في زيادات رأسمال أو شراء حصص أخرى في شركات بالسوق

? دعم عمليات التوسع في الشركة ذاتها خاصة ممن يديرون الشركة. ويرى محللون ان لهذه الحصص في الشركات المرهونة أهمية قصوى لكبار الملاك، وبعض هذه الحصص جاء تدعيما لرهونات أخرى ويساعدهم على ذلك ان البنوك المحلية تبدي مرونة كبيرة في عمليات التمويل مقابل الأسهم، التي تتمتع بقوة أداء ومركز مالي مستقر للشركة، وتتميز بمنح توزيعات نقدية سنوية، فضلا عن سائليتها العالية التي تعتبر من أهم الميزات التي تسهم في قبول السهم، نظرا لما تحققه تلك الخاصية من ميزة عند التسييل.

ومن ناحية اخرى شهد القطاع العقاري تداول نحو 6.461 مليارات سهم خلال 11 شهرا بقيمة 391.405 مليون دينار من خلال تنفيذ صفقة 206.986 الف صفقة وشهدت حركة دوران الاسهم العقارية خلال عام 2019 اعلى معدل تداول للاسهم خلال شهر يناير بتداول 1.013.317 مليون سهم بقيمة 44.093 مليون دينار يليه شهر مارس بتداول 873.355 مليون سهم بقيمة 40.249 مليون دينار من خلال تنفيذ نحو 21.381 الف صفقة وفي المركز الثالث شهر ابريل والذي شهد تداول 758.197 مليون سهم بقيمة 48.676 مليون دينار من خلال تنفيذ 23.879 الف صفقة.

