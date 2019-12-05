مال وأعمال

يحظى اجتماع أوبك اليوم الخميس بأهمية كبيرة، في ظل الحديث عن مزيد من التخفيضات لكبار المنتجين وفي مقدمتهم السعودية وروسيا.

ويعتبر المؤتمر الوزاري للأوبك في غاية الأهمية بسبب التوقيت وعدم وضوح المؤشرات.

خبير الشؤون النفطية محمد الشطي يرى أن أمام المؤتمر ثلاثة قرارات الأول يتعلق باستمرار الاتفاق الى حين ينتهي في نهاية شهر مارس 2020 (تمديد الاتفاق).

الثاني: التأكيد على ضرورة الالتزام بالاتفاق وانه لا يمكن قبول الاستفادة من حالة السوق من دون الالتزام باتفاق خفض الانتاج (وهو الأقرب في ظل معطيات السوق).

الثالث: يتعلق بتعميق التخفيض في اتفاق جديد بعد نهاية الاتفاق في نهاية شهر مارس 2020 (وهو ربما مستبعد في ظل تطورات جيوسياسية تمثل تحديا امام المعروض في السوق، وربما تتم الاشارة اليه من خلال الاستمرار بمتابعة تطورات السوق الى حين الاجتماع القادم المقرر في شهر مارس القادم).

واضاف أن هناك المؤشرات إيجابية في اسواق النفط تتمثل في توازن اسواق النفط مع فائض قليل لا يتجاوز 30 مليون برميل حسب متوسط المخزون النفطي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والصناعي (طبعا اوبك تبحث في تعديل هذا المقياس وحسب الأخبار الواردة فان المقياس الجديد على اساس المتوسط 2010- 2014 يؤكد استمرار الفائض في اسواق النفط).

ان اسعار نفط خام الاشارة متماسكة بين 60 و65 دولارا للبرميل وهيكلة الاسعار ضمن الباكورديشين وهو ما يعني تناقص المعروض ليعزز الاسعار حاليا مقابل المستقبل لنفس النوعية من النفط.

ان هناك تناقصا في نوعية النفوط المتوسطة والثقيلة للنفوط وتعزيز اسعار نفط خام دبي والسبب الرئيس هو اتفاق اوبك بلس والذي يستهدف هذه النوعية من النفوط على وجه التحديد مقابل ارتفاع في النفوط الخفيفة الفائدة النوعية.

النفط الصخري

واشار إلى أن هناك تناقصا في حجم الزيادة في انتاج النفط الصخري الاميركي، حيث ان المؤشرات الاقتصادية تشير الى ان الأسوأ قد تم تجاوزه وان الاقتصاد يبدأ في التعافي التدريجي من العام القادم، ولفت إلى أن اجواء من التفاؤل الحذر في المفاوضات التجارية بين اميركا والصين مع اقتراب الانتخابات الاميركية ورغبة الطرفين في عدم التصعيد، وبين أن بعض مناطق الانتاج الرئيسة مازالت تعاني من اوضاع جيوسياسية غير مستقرة يتهدد معها الانتاج وبالتالي امن المعروض في السوق.

وذكر أن نسب الالتزام باتفاق خفض الانتاج تفوق 100% وتقترب من 150% وهي بلاشك نسب عالية في خفض المعروض لإحداث التوازن والسبب في ذلك التزام من دول بعينها مثل السعودية والكويت مقابل دول تعاني من اوضاع سياسية غير مستقرة وطبعا هناك دول تستفيد من الاتفاق من دون أن تلزم تحت كثير من الأعذار وهذا الوضع لبعض الدول منذ بدء الاتفاق (السعودية اكثر الدول التي تحذر بانها لن تقبل مثل هذا

الوضع).

هوامش الربح

وأشار إلى أن هناك تحسنا في هوامش أرباح المصافي في عدد من الاسواق مع تحسن في اسعار المنتجات الخفيفة والمتوسطة واقتراب بدء تطبيق الشروط المتشددة فيما يتعلق بوقود السفن، كما أن هناك تحسنا في الطلب على النفط في بعض الاسواق الواعدة مثل الصين، في مقابل ذلك هناك اختلال في ميزان الطلب والعرض يعبر عن ضغوط على الاسعار حيث ما تزال تدور في فلك 65 دولارا للبرميل خلال الأسابيع الماضية ولا تتصاعد الى مستويات السبعين وأكثر بالرغم من العقوبات على ايران والأوضاع في ايران ولعل ذلك أيضا يعود الى تحسن في انتاج النفط في فنزويلا وليبيا ونيجيريا.

وأضاف أن تدني تعزيز المراكز المالية للعقود في الاسواق الاجلة لبيوت الاستثمار والمضاربة بعد ان بلغت مستويات عالية خلال شهر سابقة في 2019 وبلاشك ان سلوكها يعكس انطباعات عن اوضاع السوق ويؤثر بشكل مباشر في الاسعار.

من جانبه، قال الخبير والاستشاري النفطي د. عبدالسميع بهبهاني ان الاجتماع القادم لاوبك له انعكاسات المستقبل وانتاج اوبك ومن ثم اسعار النفط العالمية.

وبين أن تصريح سكرتير اوبك حول امكانية تمديد خفض انتاج اوبك الحالي 1.2 من مارس الى يونيو 2020، إضافة إلى تأكيد الرئيس الروسي في تأييده التعاون في النفط الروسي مع حلفائه، لذا ذهب اغلب المحللين لتمديد خفض الانتاج الحالي ايضا.

وأشار بهبهاني إلى 3 عوامل مؤثرة في الانتاج ومن ثم اسعار النفط:

1- الانتاج الاميركي 2020 متأثر بمؤشرات انخفاض عدد منصات الحفر في 2019 (وصل الى انخفاض 260 منصة عن مثيلتها في السنة الماضية)، وشكوك البنوك الممولة للاستكشاف من اداء الحوض البرمي للنفط الصخري، يمكن اضافة مؤشر عزم الادارة الاميركية من فتح باب الاستكشاف في محمية ألاسكا بمقدار 30%، وتطوير ميناء هيوستن لرسو الناقلات العملاقة. كل هذه تدل على قلق انخفاض الانتاج الاميركي. في اعتقادي ان هذه مشاكل عابرة فهناك سعي فني واستراتيجي في تجاوز ذلك. بذلك اتوقع انه سينخفض انتاج الاميركي الصخري (اقل من سبعة ملايين برميل في اليوم) قبل ان يقفز مرة اخرى.

2- الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة متعثرة والاحداث في هونغ كونغ والموقف الاميركي ازاءها اضاف تعقيدا. فلا اعتقد انه ستحدث انفراجة قادمة قبل انتخابات الولايات المتحدة القادمة في 2020. لا اعتقد ايضا ان ذلك سيؤثر كثيرا على الطلب على النفط فهناك مؤشرات تدفع بعكس ذلك. اعتقد ان الادارة الاميركية الحالية سوف تتخذ قرارا في وقت لا يتجاوز مارس من السنة القادمة و يكون في القرار تنازل أميركي! ولكن في صالح الطبقة الوسطى.

الطلب العالمي

3- هناك عوامل اخرى ستنعكس ايجابا على اسعار النفط فتقرير نوفمبر الاخير استنتج ان زيادة الطلب العالمي بمقدار 1.12 مليون برميل. رغم اني ارى ان المخزون العالمي يبين التجاري والاستراتيجي الذي مازال في معدل اعلى منذ خمس سنوات (4.5 مليارات برميل) إلا ان عثرات الانتاج في ايران وفنزويلا وليبيا وحتي العراق

لم تقدر في التوقعات المستقبلية للانتاج في تقرير اوبك (29.6 مليون برميل) لذا استنتج ان هناك نقصا في الانتاج يفوق 1.2 المخفضة من قبل أوبك.

ولفت إلى أنه اذا اضفنا الى العوامل الثلاثة الماضية مؤشرات قرار دول النرويج والبرازيل لزيادة الاستكشاف، وانتقاص استهلاك الفحم في الصين في 2019 وتعويض ذلك بالنفط (الخليجي خاص)، فزيادة الطلب ونقص في الامداد سيؤدي الى تأرجح سعر خام برنت

في 2020 بين 62 و65 دولارا للبرميل. ويبقى السؤال هل ستأتي تغريدات آخر لحظة في التأثير على قرار اوبك؟ لا اعتقد ذلك فالشركات الاميركية تعاني ايضا من تدني

اسعار النفط وتأمل في الزيادة لتدفع في تطوير اداء الانتاج الاميركي.

