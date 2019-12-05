مال وأعمال

نقلت وكالة انباء «بلومبيرغ» عن مصادر في «أوبك»، أن وزراء النفط في المنظمة يعتقدون أن «العصر الذهبي» للنفط الصخري في الولايات المتحدة قد انتهى.

وتعتقد منظمة الدول المصدرة للنفط أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة سيتباطأ في العام 2020 مقارنة بالفترة السابقة.

ووفق تقرير نشرته «روسيا اليوم» فإن وكالة «بلومبيرغ» أشارت إلى أن خبراء في أسواق النفط يحتفظون بنفس التقييم، ويتوقع على وجه الخصوص محللو «Vitol Group» أن ينمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري من ديسمبر 2019 إلى ديسمبر 2020 بمقدار 700 ألف برميل يوميا، مقارنة بزيادة تبلغ 1.1 مليون برميل ما بين نهايتي عامي 2018- 2019.

