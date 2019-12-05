مال وأعمال

قال تقرير عقاري متخصص لبيت التمويل الكويتي أن متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة واصل تحسنه مسجلاً بنهاية الربع الثالث 903 دنانير في قطاع السكن الخاص، وتجاوز في القطاع الاستثماري حدود 2,402 دينار، وفي العقار التجاري مقترباً من 6,200 دنانير.

أما محافظة حولي فقد ارتفعت متوسط سعر المتر المربع فيها لقطاع السكن الخاص متجاوزاً 890 دينارا، في حين تحسن في القطاع الاستثماري متجاوزاً 1,600 دينار، مع تحسن متوسط السعر في القطاع التجاري إلى نحو 3,2340 دينار، فيما ارتفع متوسط السعر إلى حوالي 550 دينارا لقطاع السكن الخاص بمحافظة الفروانية بينما يقترب في القطاع الاستثماري من 1,420 دينار، و2,319 دينار في القطاع التجاري لذات المحافظة بنهاية الربع الثالث 2019.

واضاف التقرير: مازالت التداولات العقارية عند مستويات مرتفعة مع تسجيلها زيادة في الربع الثالث على أساس ربع سنوي، وتفاوتت معدلات الزيادة بين القطاعات العقارية المختلفة من حيث القيمة والعدد، في الوقت الذي حافظ القطاع الحرفي على مساره التصاعدي، وبعد أن وصلت تداولات قطاع الشريط الساحلي لمستوى استثنائي غير مسبوق شهد هذا الربع للمرة الرابعة على التوالي مستويات مرتفعة من التداولات. وحافظ السكن الخاص على المرتبة الأولى بين القطاعات مع تحسن محدود لمساهمته في الربع الثالث، واسهم بنحو 39.4% مقابل حوالي 38% من التداولات في الربع الثاني، فيما ظلت حصة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة بحصة انخفضت إلى 32% من قيمة التداولات في الربع الثالث مقابل 35% في الربع الثاني، وتواصل تداولات العقار التجاري تحسنها مع ارتفاعها إلى 20.3% في الربع الثالث مقابل 15.5% من التداولات في الربع الثاني، فيما شكلت تداولات العقار الحرفي والصناعي 2.1% واسهم عقار الشريط الساحلي بحصة 5.9% من التداولات العقارية. وتابع التقرير: بلغت التداولات العقارية للسكن الخاص 382 مليون دينار خلال الربع الثالث، ومازالت عند مستويات مرتفعة رغم تراجعها بنسبة طفيفة لم تتجاوز 1% عن الربع السابق له، وتواصل قيمتها اتجاهاً تصاعدياً نحو التحسن، فيما ارتفعت تداولات القطاع 24% على أساس سنوي ومازال الاتجاه التصاعدي القوي للتغير السنوي متواصلاً في تداولات العقار السكني حتى الربع الثالث.

وارتفع متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص إلى حوالي 336 ألف دينار بنهاية الربع الثالث بنسبة 3% على أساس ربع سنوي، ويلاحظ أنه أعلى مستوى لمتوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع منذ بداية العام قبل الماضي، وهو ما دفع المؤشر للارتفاع بنسبة 11.9% على أساس سنوي، وفي الوقت الذي مازال يسجل معدلات تغير ربع سنوي متذبذبة، ويواصل التغير السنوي اتجاهاً تصاعدياً مسجلاً الزيادة السنوية الثالثة على التوالي بعدما شهد تراجعاً متواصلاً في 2018. وقد سجل عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص 1,138 صفقة بنهاية الربع الثالث أي مازال عند مستويات مرتفعة تفوق كافة الفترات الفصلية منذ منتصف العام 2015، رغم تراجع عدد الصفقات بنسبة 3.8% عن عددها في الربع الثاني من العام الحالي، بينما زاد عددها بنسبة كبيرة تفوق 11% على أساس سنوي. وبلغت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية خلال الربع الثالث 313 مليون دينار، وقد سجلت تداولات القطاع انخفاضاً بنسبة 11% عن مستوى مرتفع نسبياً كان قد وصل إلى 353 مليون دينار في الربع الثاني، إلا أنه مازال يتواصل اتجاهها التصاعدي، بالتالي تعد تداولات العقار الاستثماري أدنى 28% على أساس سنوي وهي المرة الثالثة على التوالي التي سجل فيها القطاع تراجعاً على أساس سنوي. وارتفع متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية إلى 876 ألف دينار بزيادة 9% عن الربع الثاني، وانخفض المؤشر 13% على أساس سنوي، بينما مازال مؤشر متوسط قيمة الصفقة يتفوق في الفترات الفصلية منذ الربع الأول من العام الماضي على مثيلاتها من العام 2017، إلا أنه يلاحظ مسار متذبذب للتغير السنوي في متوسط قيمة الصفقة في العام الحالي. وسجل عدد الصفقات العقارية الاستثمارية 357 صفقة في الربع الثالث مقابل 429 صفقة في الربع الثاني، بتراجع 17% على أساس ربع سنوي، وهدأ الاتجاه التصاعدي لعدد صفقات العقار الاستثماري مدفوعاً بتراجع عدد الصفقات 17.6% على أساس سنوي.وبلغت قيمة التداولات العقارية التجارية 197 مليون دينار في الربع الثالث بزيادة 26% على أساس ربع سنوي، ودفع هذا الأداء قيمة تداولات القطاع أن تواصل مسارها التصاعدي القوي، وعلى أساس سنوي ارتفعت تداولات القطاع 40%، وهو ضعف معدل النمو السنوي الذي سجله العقار التجاري في الربع الثاني من العام الحالي.

ومازال متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقارات التجارية يسجل أدنى مستوياته، ويعود ذلك إلى أن العديد من تداولات الربع الثالث مازالت على المكاتب والمحلات وليست على المجمعات والمباني التجارية مرتفعة القيمة، بالتالي سجل متوسط قيمة الصفقة حوالي 1.3 مليو دينار بنهاية الربع الثالث أي ضعف أدنى مستوياته سجلها في الربع الثاني، وتراجع متوسط قيمة الصفقة بنسبة كبيرة 70% على أساس سنوي.ومازال عدد الصفقات في القطاع التجاري يشهد أداءً استثنائياً مسجلاً 157 صفقة في الربع الثالث مقابل مستوى غير مسبوق سجل 245 صفقة في الربع الثاني، ويستمر ارتفاع عدد الصفقات المتداولة لهذا القطاع منذ منتصف 2016، وقد تراجع عدد الصفقات بنسبة 36% عن مستواه الاستثنائي الذي سجله في الربع الثاني في حين يفوق أربعة أضعافه على أساس سنوي.تعد العقارات الاستثمارية استثماراً متميزاً يتمتع بعوائد تتميز بالتنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، ومازالت العوائد على العقارات الاستثمارية تتفوق بشكل متفاوت عن العوائد على العقارات التجارية في أغلب المحافظات، وتشهد مستويات العوائد على العقارات الاستثمارية حالة استقرار ملحوظة بنهاية الربع الثالث ومازالت عند نسب تتراوح بين 7.3% إلى 8.3%، ففي محافظة العاصمة استقرت عوائد العقارات الاستثمارية عند حدود 7.3% بنهاية الربع الثاني وتفوق معدل العائد على العقار التجاري الذي يسجل 7.01%، وفي محافظة حولي استقر معدل العائد على العقار الاستثماري مسجلاً 7.87% ومازال يتساوى مع معدل العائد على العقار التجاري بالمحافظة بنهاية الربع الثالث.

