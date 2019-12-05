مال وأعمال

ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد أن مُنيت بخسائر على مدى أربعة ايام إذ أسهمت مكاسب أسهم التكنولوجيا وبيانات مشجعة من قطاع الخدمات الصيني في التغلب على مخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيها إن الاتفاق التجاري مع الصين قد ينتظر لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر 2020.

وارتفعت الأسهم الألمانية الشديدة التأثر بالتجارة نحو 0.2 في المئة متعافية أيضا من أقل مستوى في شهر، وصعدت أسهم شركات صناعة الرقائق بما في ذلك إنفينيون تكنولوجيز وإس. تي ميكروالكترونيكس عقب توقعات أرباح إيجابية صادرة عن نظيرتهما الأميركية ميكروشيب تكنولوجي.

وارتفع سهم إيرباص 0.6 في المئة بفضل طلبية من الناقلة الأميركية يونايتد إيرلاينز.

فيما انخفض المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب وتشريع أقره مجلس النواب الأميركي يستهدف معسكرات لأقلية الويغور المسلمة جددت المخاوف بشأن الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين.

كما أن تجدد المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي دفعت المستثمرين لتحويل أموالهم من الاسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية العالمية لتلك المعتمدة على الطلب المحلي.

وهبط نيكي 1.05 في المئة ليصل إلى 23135.23 نقطة ليغلق دون المتوسط المتحرك في 25 يوما عند 23555 نقطة وهو مستوى دعم فني مهم، لأول مرة في نحو شهرين.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 في المئة مسجلا 1703.27 نقطة لكن عدد الأسهم الرابحة تجاوز تلك الخاسرة بمعدل 57 إلى 43 وهو وضع غير معتاد.

وهبط سهم نومورا هولدينغز 2.4 في المئة وتراجع سهم دايوا سيكيورتيز غروب 1.8 في المئة.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات والتي استفادت من آمال بتوقف تراجع القطاع وبدء تحسنه. ونزل سهم تي. دي. كيه 1.8 في المئة وتراجع سهم تايو يودن 2.1 في المئة.

كما تضررت شركات التصدير بصفة عامة من مكاسب حققها الين منذ بداية الأسبوع الجاري. وفقد سهم هوندا موتور 1.1 في المئة ولكن سهم تويوتا موتور خالف الاتجاه مرتفعا 0.8 في المئة.

وصعد الين أكثر من واحد في المئة على مدى الثمانية والأربعين ساعة الفائتة.

في اطار ذي صلة ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهر إذ أحبطت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري سريع مبدئي مع الصين، مما قدم الدعم لأصول الملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1482.02 دولاراً للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر، بينما صعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المئة إلي 1487.90 دولاراً.

وحفزت تعليقات ترامب المستثمرين على خفض انكشافهم على المخاطر، فيما واصلت الأسهم الآسيوية خسائرها، بينما حوم الدولار الأميركي قرب أدنى مستوى في شهر، ما يزيد جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1855.39 دولارا للأوقية بعدما صعد لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1861.71 دولارا في الثاني من ديسمبر.

وتقدم البلاتين 0.3 في المئة إلى 912.46 دولارا وارتفعت الفضة 0.4 في المئة إلى 17.22 دولارا.

