مال وأعمال

وافق البرلمان الياباني على اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة يقضي بتخفيض التعريفة الجمركية على المنتجات الصناعية والزراعية ما يمهد الطريق لدخول الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير المقبل.

ووافق مجلس المستشارين الياباني على الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في سبتمبر بعد إقراره في مجلس النواب الشهر الماضي.

ويقضي الاتفاق بأن تخفض اليابان الرسوم الجمركية عن منتجات زراعية أميركية بقيمة تبلغ سبعة مليارات دولار مقابل خفض واشنطن الرسوم الجمركية على صادرات زراعية يابانية بقيمة 40 مليون دولار.

وقرر البلدان الحفاظ على الرسوم المفروضة على السيارات الأميركية دون تغيير ومواصلة التفاوض بشأن التعريفات على السيارات اليابانية وقطع غيار السيارات. وكان ترامب انسحب في عام 2017 من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ التي تضم 12 دولة.

