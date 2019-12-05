الخميس 05 ديسمبر 2019 ,8 ربيع الآخرة 1441
رقم العدد:
3853
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
عربيات ودوليات
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