علم ومعرفة

راهنت شركة «أرامكو« السعودية على الثقافة كمصدرٍ أساسي للطاقة والابتكار والإبداع، ورافعة للتقدّم نحو المجتمع المعرفي، فكان رهانها استراتيجياً، والتزامها بتطوير الطاقة الإبداعية ثابتاً وفاعلاً، وما كان ليتحقّق ذلك لولا ترجمة رؤيتها إلى واقع ملموس، عبر إنشاء أحدِ أبرزِ المعالمِ الثقافية، وأكثر الصروح الهندسية والمعمارية تطوّراً في المنطقة، أي مركز «إثراء» الذي أقيم على مساحة 80 ألف مترٍ مربع، بهدف تعزيز المعرفة، والارتواء من ينابيع العلوم والفنون والتقنية المتقدّمة.

يكتسب المركز أهمّية عالمية من خلال أقسامه ومرافقه المميّزة، بدءاً من قاعة المعارض الكبرى التي تقدّر مساحتها بـ 1600 مترٍ مربّع، وتتسع لـ 2000 شخصٍ تقريباً، وهي مخصّصة لاستضافة المهرجانات، والمؤتمرات، والفعاليّات الثقافية، والمنتديات السنوية.

وانطلاقاً من توفير بيئة تتّسم بالحداثة والأصالة، خصّص المركز متحفاً بديعاً يمتدّ على مساحة 6 آلاف مترٍ، موزّعة على أربعة معارض دائمة، تستضيف أفضل الأعمال الإبداعية في مجالات الفنون والتصميم، وتمثّل نافذة على التاريخ والثقافة والحضارة والإرث الإنساني السعودي.

من جهة ثانية، يحتضن المركز مكتبةً عصريةً تفاعلية تحتوي على 270 ألف كتاب مطبوع بالّلغتين العربية والإنكليزية، و10 آلاف كتاب بين صوتي ورقمي، بهدف الارتقاء بثقافة القراءة والمطالعة في المملكة.

ينفرد المركز باحتوائه على برج المعرفة المكوّن من منشآت تعليمية موزّعة على 18 طابقاً، ويقدّم 1000 ورشة عمل سنويّاً تستهدف عشرة آلاف مستفيد، في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، والفنون والوسائط المتعدّدة، إلى جانب برامج تطوير المهارات.

ويأتي مختبر الأفكار ليشكّل منصّة للإبداع والابتكار للطلّاب السعوديّين وللمتخصّصين، ويساعدهم على تحويل الأفكار الجديدة إلى نماذج ومنتجات قابلة للتسويق، إذ يتكّون من أقسام عدّة، منها: معرض للتصميم يحتوي على 60 عملاً إبداعياً، ومكتبة تعرض 600 مادّة مصنّعة ذات مزايا ابتكارية، فيما يقدّم 300 ورشة عمل سنوياً في مجال الابتكار والتصميم.

للأطفال حصّة مميّزة في المركز، تتمثّل بمتحف خاص يعمل على تنمية قدراتهم الذهنية من خلال المعارض والأنشطة التفاعلية والترفيهية، ويحتوي على كهف القصص، ومعرض عالمنا ومعرض البيئة والحياة البحرية، فضلاً عن مكتبة للأطفال، ومعارض دورية مؤقتة، وغرفة طعام، واستوديوهات فنية، وغرف كومبيوتر.

جمال المركز لا يكتمل إلّا بوجود مسرح كبير مجّهز بـ 900 مقعد على مساحة تقدر بـ 10 آلاف متر مربع، يقدّم عروضاً فنّية مباشرة محلّية وعالمية، تعكس القيم الاجتماعية والثقافية في المملكة، كما يوفّر برامج تدريبية للمواهب الشابّة في مختلف الفنون المسرحية، والإنتاج السينمائي، وكتابة النصوص والفنون الداعمة. لم يغفل المركز دور السينما في رعاية وتنشئة المواهب الشابّة الواعدة في المملكة، والتعبير عن أفكارهم وطموحاتهم، فخصّص قاعة كبيرة تتّسع لنحو 300 متفرّج، تعرض أفلاماً وثائقية تعليمية وثقافية من شتّى أنحاء العالم.

ويحتوي المركز أيضاً، على معرض الأرشيف الذي ينهض بمهمّة الحفاظ على إرث المملكة، من خلال إدارة وثائق وسجلات وعناصر تاريخ المملكة النادرة والمهمّة، وتصنيفها وحفظها. ويشمل المعرض أرشيف أرامكو السعودية الذي يوثّق ما يزيد على ثمانية عقود من تاريخ الشركة وإنجازاتها.

ويوجد في المركز أيضاً، معرض الطاقة الذي يسلّط الضوء على التجربة النفطية بدءًا من باطن الأرض وصولًا إلى المستهلكين، إلى جانب استكشاف أحدث الابتكارات ومصادر الطاقة البديلة الجديدة.

